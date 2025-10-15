Suscribete a
ABC Premium

EDITORIAL

La inflación devora los sueldos

El encarecimiento del coste de la vida merma el crecimiento de los salarios y deja a los hogares españoles con un poder de compra reducido

Editorial

Editorial

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La inflación vuelve a golpear con fuerza el bolsillo de los españoles. El dato corregido del Índice de Precios de Consumo (IPC) de septiembre –que ha ascendido a un 3 por ciento interanual– no es catastrófico, pero sí preocupante porque mantiene a España por ... encima de la media de la eurozona –2,2 por ciento– y reabre una herida que ya dura demasiado: los precios crecen mucho más deprisa que los salarios. Lo que para el Banco Central Europeo es una ligera desviación de su objetivo del 2 por ciento, para millones de familias es la constatación de que su dinero cada mes compra menos cosas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app