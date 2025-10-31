Suscribete a
después, 'naide'

El funeral trucho de Valencia

Expusieron a los pobres familiares de las víctimas de la dana a una soledad de tanatorio, perdidas en la inmensidad del Museo de las Ciencias, con aquella cadena de ADN al fondo, en un vacío sin rito

El Rey pide rigor «para evitar que se repita»

Familiares de las víctimas, durante el funeral
Chapu Apaolaza

El funeral por las pobres víctimas de la dana en Valencia ha tocado suelo en lo simbólico y ritual de este país empezando por el nombre. Lo llamaban homenaje, cosa que no tiene sentido desde el momento en el que te mate una riada ... no es un logro, ni un honor, sino más bien un signo de la crueldad con la que la diosa fortuna se cierne sobre el destino de algunos hombres y mujeres. Se homenajea a un catedrático, a un portero de fútbol, a un maestro que se jubila, pero a los ahogados solamente se les puede recordar, conmemorar, quizás, que es algo así como un recuerdo oficial.

