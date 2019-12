El mesías de Tetuán

Álvaro Martínez SEGUIR Actualizado: 08/12/2019 00:38h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Entre las características del sanchismo encuentra este batallón una que sobresale de las demás. Se trata de su redentorismo, que descuella en una doctrina que supone un mezcladillo de lo políticamente correcto, del tradicional alpiste progresista y de las ínfulas de una insólita superioridad moral y ética sobre otras ideologías. Y esa función mesiánica, de rescate de los españoles o conquista de hitos para una más alta felicidad colectiva, pasa por borrar el pasado cuando a los socialistas no les es favorable o simplemente no encaja con esa labor salvadora y/o pionera. De un señor que se autodefine en un libro como «Pedro el guapo» no caben esperar menos alharacas, albricias y aleluyas a su augusta figura y singular obra.

