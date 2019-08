Seguir Álvaro Martínez Actualizado: 26/08/2019 23:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hablando de la crisis de seguridad que vive Barcelona, a Fernando Grande-Marlaska no se le ocurrió mejor cosa que sugerir que la situación no es para tanto, «porque cuando yo voy por la Gran Vía de Madrid también me paso la cartera al bolsillo delantero». Del ministro del Interior uno espera soluciones algo más profesionales y activas que el típico consejo de abuela, si bien es cierto que las abuelas normalmente tienen razón y hay que hacerles caso. Así las cosas, por echar una mano a sus nuevos correligionarios del PSC que ahora cogobiernan en la Ciudad Condal con ese portento político llamado Colau, el primer responsable de la seguridad en España vino a extender el problema de la delincuencia

