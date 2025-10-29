Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este miércoles 29 de octubre

Ceguera nocturna: ¿qué es y cómo afecta a la conducción?

Seis de cada diez conductores españoles sufren problemas de visión nocturna que aumentan el riesgo de accidentes

El cambio de hora y la falta de luz incrementan los riesgos al volante, según expertos en visión y seguridad vial

Un 60% de los españoles reconoce tener dificultades visuales al circular de noche
Un 60% de los españoles reconoce tener dificultades visuales al circular de noche F. P.
Patxi Fernández

Patxi Fernández

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El reciente cambio de horario, sumado a la progresiva disminución de las horas de luz natural conforme se avanza hacia el invierno, está incrementando la conducción nocturna y, con ella, las dificultades al volante.

De hecho, un 60% de los españoles reconoce tener dificultades visuales ... al circular de noche, según el Estudio de la Visión en España 2025 de Clínica Baviera.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app