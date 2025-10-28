Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este martes 28 de octubre

Hidrógeno verde: la energía que impulsará el futuro del transporte

España se posiciona como un actor clave en la producción de hidrógeno renovable en Europa gracias a sus abundantes recursos naturales

La carrera global por el liderazgo en la producción de hidrógeno verde desata inversiones masivas en tecnología e infraestructura a nivel mundial

Obtención de Hidrógeno verde
Obtención de Hidrógeno verde Acciona

Canal Motor

Madrid

El sector del transporte, y particularmente la automoción, reconoce el hidrógeno verde como un pilar imprescindible para lograr una transición energética totalmente sostenible y reducir drásticamente su huella de carbono.

El debate global sobre la descarbonización apunta a un vector energético limpio y versátil: el ... hidrógeno. Si bien la demanda mundial fue de 90 millones de toneladas en 2020, la Agencia Internacional de la Energía (IEA) estima que aproximadamente el 99% de esta producción de hidrógeno no es limpia, sino que proviene de combustibles fósiles, generando importantes emisiones de CO2.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app