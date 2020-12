Ignacio García: «Internet es un requisito indispensable para comprar vehículo» El analista y cofundador de UNOauto, por los 20 años del portal especializado en la compra y venta de coches nuevos: «Es buen momento para comprar coche porque los descuentos comerciales que se están ofreciendo están el máximos históricos»

Hace 20 años, el 23 de noviembre del año 2000, iniciaba su andadura UNOauto, un portal especializado en la compra y venta de coches nuevos. A día de hoy lo vemos como algo normal, pero por aquel entonces sonaba raro aquello de comprar un coche por Internet. Sin embargo, la acogida fue muy buena. UNOauto ofrecía una nueva visión y más oportunidades para el sector de la automoción, algo que se tradujo en un rápido crecimiento. Y en la actualidad forma parte de un sofisticado engranaje llamado Sumauto que rueda hacia el futuro con vistas a liderar la compraventa digital de vehículos en su más amplia expresión.

Para quien todavía no conozca UNOauto, ¿cómo lo definiría?

UNOauto es un escaparate donde podemos ver las mejores ofertas de coches nuevos que hay, tanto vehículos a la carta como vehículos en stock. Nuestra misión es mostrar a los usuarios este escaparate y canalizar esa visita hacia nuestros clientes que son las redes comerciales de las diferentes marcas con las que trabajamos.

Cada vez más gente se anima a encontrar ofertas a través de Internet.

En pleno 2020 es un requisito indispensable para la compra del vehículo. La gente primero mira el coche que quiere y luego la oferta que puede encontrar. 20 años de posicionamiento y de marca, así como nuestra competencia, hacen que sea un paso completamente obligatorio para cualquier comprador de coche. Incluso las propias marcas ya están trabajando en ese sentido. Ahora lo no habitual es que alguien no de ese paso antes de localizar la compra de su coche nuevo.

Dentro del grupo Vocento, y de lo que es Sumauto, ¿qué lugar ocupa UNOauto?

Nuestro espacio es el coche nuevo y todo lo que implica, es decir, no son solo ofertas, si no también conocimiento del mercado. Y en base a ese conocimiento del mercado es donde prestamos nuestro apoyo a lo que es Sumauto propiamente dicho. Al fin y al cabo son mercados entrelazados, ya que vehículo de ocasión o vehículo nuevo son mercados que corren sobre una misma base. Al año se venden X coches nuevos que luego pasan al ciclo posterior de venta. Y ahí es donde nosotros jugamos esa parte de análisis tan importante para Sumauto.

Las perspectivas para 2021 son difíciles, ¿es un buen momento para comprar coche?

Lleva ya dos años siendo un buen momento para comprar coche porque los descuentos comerciales que se están ofreciendo están en máximos históricos. Y cuando digo históricos, pongo un ejemplo muy significativo: el descuento medio en el año 2000 que podíamos encontrar en un coche de gama media de una marca generalista rondaba entre los 1.500 y 1.800 euros; hoy en día este descuento supera en muchos casos los 5.000 y 6.000 euros. Esa es la gran diferencia. Ni las marcas ni los concesionarios pueden hacer ya más esfuerzos de los que están haciendo.

El diésel ha perdido mucho ya no solo frente a la gasolina si no con la electrificación.

El verdadero punto disruptivo en el mercado en estos 20 años no ha sido ni la llegada del eléctrico ni los cambios de modelo de negocio. Fue el dieselgate. Este suceso rompió todos los mercados del automóvil tal y como los conocemos ya que una de las primeras consecuencias que tiene es que el lobby de fabricantes pierde su fuerza ante las administraciones. Además, cuando te dicen «Esto es malo, esto es malo», nunca te paras a valorar si eso es malo de verdad. La información que te llega por todos lados es que el diésel es malo, y no lo es. De hecho, tenemos tecnologías diésel mucho mas limpias que homónimos gasolina. Incluso, por otro lado, llega la avalancha por la electrificación en cualquiera de sus conceptos, acuñada por las restricciones de trafico en las que estos coches reciben un trato mas favorable a nivel de distintivos ambientales, por ejemplo, lo que hace que la gente mire esa alternativa antes que la diésel.

Cuáles son los retos que se plantean desde UNOauto, incluso con la llegada de nuevas alternativas de movilidad como las motocicletas eléctricas o patinetes.

No nos vemos ahí a corto plazo, pero no les perdemos la perspectiva. No obstante, sí apostamos por los sistemas alternativos al uso del coche. Vamos a hacer mucho foco en lo que son las nuevas financiaciones, incluyendo por supuesto el renting que es el gran caballo de batalla y que nosotros creemos que es una gran ayuda al mercado actual.

Un mensaje para quien esté pensando en comprar coche y decida entrar en UNOauto.

Tendrá la mejor herramienta para saber en cualquier caso si la compra que va a hacer es buena, muy buena o extraordinaria. Tenemos a su disposición prácticamente la totalidad del mercado y podemos garantizar que cualquiera que utilice nuestros servicios, compre lo que compre, o donde lo compre, lo va a hacer siempre al mejor precio posible.