EE.UU. muestra su «preocupación» por las medidas de Sánchez contra Israel y señala que «alientan a los terroristas» de Hamás

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes, la aprobación de un real decreto ley de embargo de armas

Un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. ha afirmado que las últimas medidas anunciadas por el Gobierno español contra Israel, que limitan el acceso a los puertos y el espacio aéreo españoles a buques y aviones que transportan armas para Israel, son «profundamente preocupantes».

«Es profundamente preocupante que España, miembro de la OTAN, haya optado por limitar potencialmente las operaciones estadounidenses y dar la espalda a Israel el mismo día en que seis personas murieron en Jerusalén. Estas medidas envalentonan a los terroristas», ha declarado el portavoz en un correo electrónico enviado a Reuters este miércoles.

Un portavoz del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

