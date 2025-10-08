Suscribete a
Victoria del padre griego que lucha por la exhumación de su hijo

Panos Routsi, padre de una de las víctimas de la tragedia de Tempe exige pruebas que esclarezcan la muerte de su familiar

El padre que desafía a la Justicia griega tras perder a su hijo en tragedia de Tempe: «Llegaré hasta el final»

Panos Routsi, padre de Denis, durante su huelga de hambre
Panos Routsi, padre de Denis, durante su huelga de hambre m. cañete
Marta Cañete

Corresponsal en Atenas

Veintidós días después del inicio de la huelga de hambre, la Fiscalía de Apelaciones de Lárisa ha dado luz verde a la realización de pruebas toxicológicas y bioquímicas a los restos mortales de Denis Routsis, de 22 años, fallecido en la tragedia de Tempe ... de 2023, así como a los de otras tres víctimas cuyos familiares también habían solicitado los análisis.

