Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Macron encarga de nuevo a Lecornu formar un Gobierno para zanjar la crisis nacional

Trump planea una cumbre sobre Gaza con líderes internacionales en Egipto, sin rastro de España

La planificación de la cumbre, revelada por 'Axios', incluye la presencia de líderes de países árabes y europeos

Trump cumple su amenaza: empieza el despido de funcionarios por el cierre gubernamental

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, se somete a un examen físico semestral
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, se somete a un examen físico semestral efe
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Donald Trump está impulsando la celebración de una cumbre de líderes mundiales sobre Gaza, que se celebrará en Egipto a comienzos de la semana que viene, aprovechando la presencia del presidente de EE.UU. en el país árabe para rubricar el acuerdo de paz entre ... Israel y Hamás.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app