Trump y Musk se reencuentran por primera vez en el funeral de Charlie Kirk

Donald Trump y Elon Musk se estrechan la mano durante el funeral de Charlie Kirk.

El funeral del activista Charlie Kirk, que reunió este domingo a miles de personas en el estadio de los Arizona Cardinals, el equipo profesional de fútbol americano, a las afueras de Phoenix, sirvió también como escenario para el reencuentro entre Donald Trump y Elon Musk tras su sonada salida del gobierno estadounidense.

El presidente norteamericano presenció el acto acompañado por el multimillonario en su primera aparición juntos desde que el propietario de Tesla y X dejara su cargo como asesor de la Casa Blanca por su oposición al paquete fiscal de Trump y los posteriores cruce de acusaciones y discusiones en redes sociales.

Durante la transmisión del evento, al que acudieron más de 70.000 seguidores de Kirk, las cámaras captaron el momento en que el dueño de Tesla y el mandatario dejaron a un lado sus diferencias para conversar y posteriormente estrecharse la mano.

Musk pasó de ser en un aliado clave de Trump durante la campaña electoral y ocupar un puesto de responsabilidad al frente del controvertido Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), creado con el objetivo de reducir el gasto público, a convertirse en un opositor a las políticas fiscales del presidente, motivo que le llevó a dejar el gobierno y dedicarse a sus empresas.

Desde que saliera de la Casa Blanca, han sido varios los desencuentros entre ambos en redes sociales hasta el punto de que el dueño de Tesla llegó a pedir un juicio contra su ex amigo tras asegurar que las autoridades federales tenían información adicional sobre Trump en los archivos de Jeffrey Epstein. Sin embargo, la publicación fue eliminada minutos después.

Ahora, el propio Musk ha compartido en sus redes una foto durante el acto de este domingo que en el que se ve a los dos estrechándose la mano y rebajando la tensión con un mensaje dedicado al fallecido: «Por Charlie».