Trump dice que viajará a Oriente Próximo si se firma la paz en Gaza

El presidente afirma que el acuerdo está «muy cerca» y que podría volar el sábado o domingo probablemente a Egipto; el plan de Washington prevé un alto el fuego y una autoridad internacional en Gaza

afp
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Donald Trump afirmó este miércoles que viajará a Oriente Próximo el fin de semana si se alcanza un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza. El presidente estadounidense asegura que probabemente el pais al que vaya sea Egipto «ya que los negociadores ... están allí». Durante una comparecencia en la Casa Blanca, el presidente aseguró que las negociaciones en Egipto entre emisarios estadounidenses, israelíes y representantes de Hamás avanzan «muy bien» y que «estamos muy cerca» de un pacto.

