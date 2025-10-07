Suscribete a
8.000 palestinos 'enjaulados' en el corazón de Cisjordania: «Parecemos ganado»

A la sombra de la guerra de Gaza, Israel endurece la ocupación y encierra Sinjil con una barrera de espino de seis metros que deja las tierras de cultivo en manos de colonos

Dafi Husein, vecino de Sinjil, frente a la barrera de espino que ha plantado Israel en Sinjil (Cisjordania)
Dafi Husein, vecino de Sinjil, frente a la barrera de espino que ha plantado Israel en Sinjil (Cisjordania) Mikel Ayestaran
Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Enviado especial a Sinjil (Cisjordania)

«Parecemos ganado en un corral. Sólo tenemos una entrada y salida para 8.000 personas y hay días en los que no podemos ni movernos porque la cierran, como hicieron el viernes», lamenta Dafi Husein, vecino de Sinjil de 64 años quien, tras ... toda una larga temporada trabajando en Panamá, regresó a su Palestina natal para cuidar de sus tierras en uno de los altos que coronan esta localidad al norte de Ramala. Dafi otea el horizonte y todo lo que ve en las colinas cercanas son asentamientos y nuevos puestos avanzados instalados por colonos. «Estamos rodeados y lo peor es que no hay tranquilidad porque vienen a nuestras casas, roban y rompen nuestros olivos. Desde el 7 de octubre ya no distinguimos entre soldados y colonos, actúan igual», asegura este hombre de campo con mucha rabia.

