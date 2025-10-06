Suscribete a
Trump anuncia otro ataque a una narcolancha y se plantea ahora operaciones «por tierra» contra los cárteles

El presidente estadounidense dijo que los ataques contra las narcolanchas son «actos de bondad», porque cada una de ellas «es responsable de la muerte de 25.000 estadounidenses y de la destrucción de sus familias»

Cuatro muertos en un nuevo ataque ordenado por Donald Trump contra una embarcación frente a la costa de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visita el portaaviones USS George H.W. Bush, que se encuentra en el mar cerca de Norfolk, Virginia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visita el portaaviones USS George H.W. Bush, que se encuentra en el mar cerca de Norfolk, Virginia
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Donald Trump ha anunciado este domingo que EE.UU. ha atacado a otra embarcación acusada de participar en el narcotráfico y ha deslizado que se plantea pasar ese tipo de operaciones militares «a tierra», lo que abre la posibilidad de una escalada significativa en ... su guerra contra los cárteles de la droga.

