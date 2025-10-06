Trump anuncia otro ataque a una narcolancha y se plantea ahora operaciones «por tierra» contra los cárteles

Donald Trump ha anunciado este domingo que EE.UU. ha atacado a otra embarcación acusada de participar en el narcotráfico y ha deslizado que se plantea pasar ese tipo de operaciones militares «a tierra», lo que abre la posibilidad de una escalada significativa en ... su guerra contra los cárteles de la droga.

El presidente de EE.UU. hizo el anuncio durante un discurso en la base naval de Norfolk, la mayor del país, para la celebración del 250º aniversario de la fundación de la Armada de EE.UU.

«Ayer por la noche hicimos otro ataque», dijo Trump cuando repasaba la media docena de ataques a supuestas narcolanchas en mar abierto que su Gobierno ha publicitado con fuerza. «En las últimas semanas, la Armada ha apoyado nuestra misión de hacer saltar por los aires en el océano a los terroristas de los cárteles», relató el presidente de EE.UU. a una multitud de marineros, después de que su Gobierno haya señalado como organizaciones terroristas a varios cárteles de México y Venezuela.

Trump dijo que los ataques contra las narcolanchas son «actos de bondad», porque cada una de ellas «es responsable de la muerte de 25.000 estadounidenses y de la destrucción de sus familias».

Pero el multimillonario aseguró que «ya no quedan de esos barcos en el agua, ya no encontramos ninguno. Ni siquiera barcos de pescadores, ya no quieren salir al mar».

Operaciones militares contra los narcos

Ante esa situación, Trump deslizó que «ahora nos vamos a plantear ir por tierra», dijo en referencia a las operaciones militares contra los narcos. «Porque van a estar obligados a ir por tierra. Y os digo algo: eso tampoco les va ir bien», añadió.

Este mismo domingo, antes de viajar a Norfolk, Trump reconoció a preguntas de este periódico que su Gobierno ya está estudiando una «fase dos» en su despliegue militar en el Caribe contra los narcos, después de asegurar que «el mar está, digamos, vacío, no está entrando droga por el agua».

Desde el comienzo de su segundo mandato, Trump se ha planteado posibles operaciones militares contra instalaciones de los cárteles en otros países. Los ataques en mar abierto, fuera de aguas territoriales de Venezuela, de donde han partido esas lanchas, tienen una legalidad cuestionable para quienes defiende que la lucha contra la droga es una competencia de las fuerzas de seguridad, no del ejército. Pero ejecutar ataques militares dentro del territorio de Venezuela sería una escalada significativa, una operación bélica que tendría todavía más difícil encaje legal.

Trump informó al Congreso que tiene importantes competencias sobre asuntos bélicos

En ese sentido, esta misma semana se ha conocido que la Administración Trump informó al Congreso -que tiene importantes competencias sobre asuntos bélicos en EE.UU.- que ha «determinado« que EE.UU. está en medio de un «conflicto armado» con los cárteles de la droga a los que ha señalado como terroristas. Eso significa que los narcos estarían en la misma categoría legal que grupos terroristas islamistas como Al Qaeda o Daesh.

Trump ya ha hecho malabarismos de este tipo, como la invocación a comienzos de años de una ley pensada para tiempos de guerra para la deportación expedita de inmigrantes indocumentados venezolanos, a los que acusó de formar parte de una «invasión» dirigida por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.