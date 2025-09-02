Trump anuncia un ataque contra un barco venezolano en medio de un despliegue naval sin precedentes en el Caribe

El presidente Donald Trump sorprendió este martes al anunciar que fuerzas estadounidenses habían llevado a cabo un ataque contra una embarcación cargada de drogas que había zarpado de Venezuela. La declaración se produjo en el Despacho Oval, rodeado de parte de su gabinete y asesores, ... en lo que se percibió como un golpe de efecto dentro de su estrategia de combate al narcotráfico desde el régimen chavista.

«Acabamos de disparar contra un barco, literalmente hace unos minutos, un barco cargado de drogas, muchas drogas», dijo Trump en el Despacho Oval durante un anuncio sobre el traslado del comando central de la Fuerza Espacial. «Salió de Venezuela. Y de allí están saliendo muchas cosas, no solo drogas. Así que lo eliminamos. Y podrán ver imágenes después de esta reunión», afirmó.

El anuncio coincidió con un importante despliegue naval en el Caribe y aguas cercanas, que la administración ha presentado como una ofensiva decisiva contra las redes de narcotráfico que operan desde Venezuela y que, según Washington, se encuentran ligadas al llamado «cártel de los Soles» a altos mandos del régimen de Nicolás Maduro. El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró en la red social X que la embarcación estaba bajo control de una «organización narco-terrorista designada» por Estados Unidos.

El Gobierno venezolano no reaccionó de inmediato a la declaración, aunque en Caracas es probable que la cancillería denuncie la operación como una violación de la soberanía nacional, algo que ya ocurrió en episodios previos de interdicciones marítimas. Trump insistió en que Venezuela se ha convertido en un punto de partida recurrente para cargamentos ilegales. «Durante mucho tiempo han entrado muchas drogas en nuestro país. Y estas vinieron de Venezuela, muy pesadamente de Venezuela», subrayó, recordando que Maduro está imputado en EE.UU. por liderar un cártel de narcotráfico.

As @potus just announced moments ago, today the U.S. military conducted a lethal strike in the southern Carribean against a drug vessel which had departed from Venezuela and was being operated by a designated narco-terrorist organization. — Marco Rubio (@marcorubio) September 2, 2025

Aunque la Administración no ofreció cifras sobre la carga incautada ni detalles logísticos del ataque, fuentes militares confirmaron que se trató de un «ataque letal» ejecutado en el sur del Caribe. Funcionarios en Washington sostienen que más operaciones de este tipo podrían seguir en las próximas semanas. «Hay más de donde vino esto», anticipó el presidente, sin dar mayores explicaciones.

Presión contra Caracas

El anuncio se suma a una política de presión creciente contra Caracas, que incluye sanciones económicas, recompensas millonarias por la captura de altos funcionarios venezolanos —hasta 50 millones por el propio Maduro— y el despliegue de buques de guerra en el Caribe. Estas acciones, defendidas por Trump como medidas para proteger a la población estadounidense, son vistas por sus críticos como pasos arriesgados que podrían escalar la tensión regional.

En un clima marcado por las dudas sobre su salud tras varios días de ausencia pública, la reaparición de Trump en el Despacho Oval sirvió también para mostrar iniciativa. Calificó de «locura» los rumores sobre su muerte: «Hice muchas conferencias de prensa, no hice más y dijeron que había algo malo conmigo. Biden nunca hacía nada y nadie le preguntaba», dijo. Recordó que el viernes concedió una entrevista, escribió en su red social Truth y estuvo en su club de golf. «Noticias falsas, los medios tienen muy poca credibilidad», añadió, justificando su ausencia como parte de «un fin de semana largo, con el festivo del lunes».

Maduro, en una conferencia de prensa previa, advirtió de que cualquier acción militar estadounidense sería respondida con «lucha armada» y acusó a Rubio de querer arrastrar a Trump a «una guerra en el Caribe que mancharía sus manos de sangre». «Señor presidente, Donald Trump, cuidado, porque Rubio quiere que el apellido Trump quede manchado de sangre por siglos», afirmó. Calificó el despliegue estadounidense como «la mayor amenaza que ha visto nuestro continente en cien años» y aseguró que ocho buques con 1.200 misiles apuntan contra Venezuela.

«Máxima rebelión»

Aun así, Maduro trató de proyectar una doble imagen: llamó a los venezolanos «guerreros» dispuestos a responder con «máxima rebelión», pero también invocó la paz, en un aparente guiño a la promesa de Trump de no iniciar nuevas guerras. Incluso mencionó el Premio Nobel de la Paz, que el presidente estadounidense ha dicho desear, como forma de disuadirlo de un conflicto abierto. Reconoció además que en los últimos meses ha habido dos canales de comunicación discretos con Washington, uno a través del exembajador Richard Grenell y otro mediante John McNamara, máximo representante diplomático estadounidense en Caracas.

El despliegue ordenado por Washington en el Caribe alcanza dimensiones poco habituales para una operación antidroga: ocho buques de guerra, incluidos destructores con misiles guiados, respaldados por 4.500 marineros y 2.200 infantes de Marina. La Casa Blanca insiste en que el objetivo es frenar las rutas de narcotráfico, pero la escala de la operación alimenta las sospechas de que la presión militar busca también forzar la salida de Maduro.

Rubio ha asumido un papel central en la coordinación. La semana pasada viajó a Florida para reunirse con el Comando Sur, mientras prepara viajes a México y Ecuador para reforzar alianzas regionales. El mensaje de Washington es que se trata de una ofensiva sin precedentes contra lo que denomina «narco-terrorismo» de Caracas, aunque la magnitud del despliegue sugiere algo más que un simple operativo de interdicción marítima.