Trump anuncia un ataque contra un barco venezolano en medio de un despliegue naval sin precedentes en el Caribe

La Casa Blanca presenta la operación como parte de su ofensiva contra el narcotráfico, mientras Maduro advierte de «lucha armada» y denuncia que ocho buques con 1.200 misiles apuntan a Venezuela

Tripulantes del buque de guerra USS Sampson, parte de la flota desplegada por Trump, en Panamá
Tripulantes del buque de guerra USS Sampson, parte de la flota desplegada por Trump, en Panamá AFP
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

El presidente Donald Trump sorprendió este martes al anunciar que fuerzas estadounidenses habían llevado a cabo un ataque contra una embarcación cargada de drogas que había zarpado de Venezuela. La declaración se produjo en el Despacho Oval, rodeado de parte de su gabinete y asesores, ... en lo que se percibió como un golpe de efecto dentro de su estrategia de combate al narcotráfico desde el régimen chavista.

