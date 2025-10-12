Suscribete a
ABC Premium

Taiwán anuncia su 'Cúpula-T', un sistema de defensa aérea contra China

El presidente, William Lai Ching-te, confirma un incremento del presupuesto militar y exige al régimen que renuncie al uso de la fuerza mientras este le acusa de «prostituirse»

Francisco Chang: «Una guerra en Taiwán es evitable si las democracias trabajan unidas»

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
Aviones de combate taiwaneses sobrevuelan durante las celebraciones del Día Nacional de Taiwán
Aviones de combate taiwaneses sobrevuelan durante las celebraciones del Día Nacional de Taiwán EFE
Jaime Santirso

Jaime Santirso

Corresponsal en Pekín

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente de Taiwán, William Lai Ching-te, ha exigido a China que renuncie a emplear la fuerza militar contra la isla durante su discurso con motivo del día nacional, celebrado este viernes. Pero, por si acaso, el mandatario ha tenido a bien aprovechar ... la ocasión para confirmar un marcado incremento de la inversión en defensa y, también, la construcción de un sistema de defensa aérea llamado «Cúpula-T».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app