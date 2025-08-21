Rusia ataca a Ucrania con más de 600 drones y misiles
Al menos una persona murió y decenas resultaron heridas como consecuencia de la agresión rusa
Un micrófono abierto pilla a Trump hablando con Macron sobre Putin: «Creo que quiere llegar a un acuerdo por mí»
Rusia lanzó por la noche cientos de drones y misiles contra Ucrania, donde una persona murió, informó el jueves la fuerza aérea ucraniana, en el mayor ataque de Moscú en las últimas semanas.
Según la fuerza aérea, Rusia lanzó 574 drones y 40 misiles ... en un ataque que dejó al menos un muerto. Las unidades de defensa aérea derribaron 546 misiles y 31 misiles.
Rusia y Ucrania han continuado los bombardeos mutuos pese a los esfuerzos de los líderes mundiales, como el presidente estadounidense Donald Trump, por poner fin al conflicto.
«Decenas de edificios residenciales fueron dañados» en la ciudad occidental de Leópolis, indicó en Telegram el jefe de la administración militar regional, Maksim Kozitskii.
Al menos 12 personas resultaron heridas en la ciudad de Mukachevo, cerca de la frontera con Hungría y Eslovaquia, publicó en Facebook el consejo municipal.
Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso indicó que derribó 49 drones ucranianos en varias regiones. Los últimos ataques transfronterizos ocurren tras una intensa movilización diplomática en busca de poner fin a la guerra iniciada en febrero de 2022 con la invasión rusa a Ucrania.
Trump recibió a su par ruso, Vladímir Putin, el 15 de agosto en Alaska, y días después se encontró en Washington con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y varios dirigentes europeos para abordar el fin del conflicto.
