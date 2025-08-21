Suscribete a
Rusia ataca a Ucrania con más de 600 drones y misiles

Al menos una persona murió y decenas resultaron heridas como consecuencia de la agresión rusa

Un micrófono abierto pilla a Trump hablando con Macron sobre Putin: «Creo que quiere llegar a un acuerdo por mí»

Rusia y Ucrania han continuado los bombardeos mutuos pese a los esfuerzos de los líderes mundiales por poner fin al conflicto
Rusia lanzó por la noche cientos de drones y misiles contra Ucrania, donde una persona murió, informó el jueves la fuerza aérea ucraniana, en el mayor ataque de Moscú en las últimas semanas.

Según la fuerza aérea, Rusia lanzó 574 drones y 40 misiles ... en un ataque que dejó al menos un muerto. Las unidades de defensa aérea derribaron 546 misiles y 31 misiles.

