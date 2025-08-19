Un micrófono abierto pilla a Trump hablar a Macron sobre Putin: «Creo que quiere llegar a un acuerdo por mi»

Captura de pantalla del vídeo donde se escucha a Trump

Un micrófono abierto ha captado la conversación privada entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, durante el encuentro en la Casa Blanca sobre el futuro de Ucrania. «Creo que quiere llegar a un acuerdo por mí. ¿Lo entiendes? Por muy loco que parezca» le dijo el mandatario norteamericano al galo en referencia a Vladímir Putin.

El comentario fue interceptado por un micrófono que debía estar apagado en el momento en el que tomaban asiento para dar incio al encuentro junto al resto de líderes europeos que acudieron a Washington para respaldar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en su visita al Capitolio.

Momentos antes, tuvo lugar la reunión bilateral con Volodímir Zelenski en busca del final de la guerra con Rusia, en la que Trump aseguró haber logrado un acuerdo preliminar para que Putin y Zelenski se sienten cara a cara para alcanzar un acuerdo.

Tras la reunión con el líder ucraniano y durante la multilateral, Trump interrumpió el encuentro para realizar una llamada al presidente ruso. Finalmente, el dirigente estadounidense adelantó que podría haber una reunión entre Putin y Zelenski en una o dos semanas.