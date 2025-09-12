Un policía mata a tiros a un inmigrante indocumentado durante un altercado en Chicago

Agentes de la policía federal se encuentran afuera de un centro de procesamiento de inmigración mientras los manifestantes protestan

Un agente de inmigración de EE. UU. mató a tiros a un inmigrante indocumentado en Chicago el viernes después de que el hombre intentara resistirse a la detención embistiéndolo con su coche, informaron las autoridades.

El incidente en Chicago, un punto álgido en la controvertida campaña del presidente Donald Trump para combatir la delincuencia y los migrantes sin papeles, fue un inusual encuentro fatal entre agentes fuertemente armados y sus objetivos.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, el hombre «se negó a obedecer las órdenes de las fuerzas del orden y embistió con su coche a los agentes» durante una parada de tráfico del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Noticia Relacionada Trump prepara un despliegue militar en Chicago tras las operaciones en Washington y Los Ángeles david alandete C El Pentágono diseña un plan para enviar miles de guardias nacionales y ampliar las redadas de inmigración en septiembre, pese a la oposición de las autoridades locales

«Uno de los agentes de ICE fue atropellado por el coche y arrastrado una distancia considerable. Temiendo por su vida, el agente disparó su arma«, según el comunicado.

Según las autoridades, el hombre objeto de detención era «un delincuente extranjero ilegal con antecedentes de conducción imprudente. Ingresó al país en fecha y hora desconocidas».

El gobierno de Trump ha ampliado drásticamente el tamaño del ICE para liderar una redada nacional contra personas que se encuentran en Estados Unidos sin visa.

Grupos de agentes del ICE, a menudo enmascarados y con una combinación de uniforme militar y civil, han sido grabados con frecuencia deteniendo a personas en calles y negocios de todo el país.

Las redadas cumplen una promesa clave de campaña de Trump en su victoria electoral de noviembre, pero son impopulares, según las encuestas de opinión, a medida que aumentan las críticas de que el presidente republicano busca poderes autoritarios.