Viaje a Israel: ganar la guerra, perder el relato

Cada vez más aislado, el Gobierno hebreo se defiende de las acusaciones de genocidio y hambruna y recuerda que el conflicto en Gaza empezó con el atentado del 7-O y sigue porque Hamás no libera a los rehenes ni se rinde

La «guerra existencial» de Israel contra todos

La Plaza de los Rehenes de Tel Aviv recuerda a los 48 que siguen secuestrados por Hamás en Gaza, de los que solo 20 están vivos
La Plaza de los Rehenes de Tel Aviv recuerda a los 48 que siguen secuestrados por Hamás en Gaza, de los que solo 20 están vivos PABLO M. DÍEZ
Enviado especial a Jerusalén

Nada más aterrizar en Israel, en el amplio pasillo que lleva al control de pasaportes se alinean los retratos de los 48 rehenes de Hamás que siguen secuestrados en Gaza. De ellos, se calcula que 20 están vivos y el resto muertos. ... Sin distinción, los carteles siguen pidiendo que los traigan a todos de vuelta a casa. Tan dramática bienvenida al aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv nos sumerge de lleno en un país que continúa hundido en el trauma del salvaje atentado del 7 de octubre de 2023, en el que los terroristas mataron a 1.200 personas y raptaron a otras 250.

