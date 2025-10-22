Suscribete a
El Parlamento de Israel da el primer visto bueno a la anexión de Cisjordania sin el apoyo del partido de Netanyahu

El proyecto de ley, que será sometido a otras tres lecturas, pasa ahora a manos de las comisiones parlamentarias de Exteriores y Defensa

El vicepresidente de EE.UU. advierte que el desarme de Hamás es una «ardua tarea» por delante tras reunirse con Netanyahu

Netanyahu asiste a la inauguración de la sesión de invierno del parlamento israelí, la Knesset EFE

El Parlamento de Israel ha dado este miércoles su visto bueno en una lectura preliminar al proyecto de ley para anexionar Cisjordania, una votación que ha salido adelante por un estrecho margen y que no ha contado con el apoyo del partido Likud, del primer ministro, Benjamin Netanyahu ... .

