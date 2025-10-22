Suscribete a
ABC Premium

La Audiencia Nacional rechaza una querella contra Netanyahu por el asalto a la Flotilla de la Libertad que iba rumbo a Gaza

Señala que los tribunales españoles no son competentes para investigar esos hechos y lo deja en manos de la Corte Penal Internacional

García Ortiz autoriza a Dolores Delgado a investigar los crímenes de Israel en Gaza y apunta al genocidio como Sánchez

Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu efe
Javier Lillo

Javier Lillo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha inadmitido y archivado la querella presentada contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y varios altos mandos del Ejército por el asalto y abordaje de la embarcación Madleen integrada en la misión civil internacional ... denominada Flotilla de la Libertad y que iba con destino a la Franja de Gaza cuando fue abordada el pasado 8 de junio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app