La Audiencia Nacional rechaza una querella contra Netanyahu por el asalto a la Flotilla de la Libertad que iba rumbo a Gaza

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha inadmitido y archivado la querella presentada contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y varios altos mandos del Ejército por el asalto y abordaje de la embarcación Madleen integrada en la misión civil internacional ... denominada Flotilla de la Libertad y que iba con destino a la Franja de Gaza cuando fue abordada el pasado 8 de junio.

La querella había sido interpuesta por el activista Sergio Toribio, un ciudadano español que viajaba en dicha embarcación, y por el Comité por la Solidaridad con la Causa Árabe por hechos que eran, a su juicio, constitutivos de un delito de lesa humanidad, y de otro contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. En la misma se iba contra Netanyahu, contra el ministro de Defensa, Israel Katz, el vicealmirante y comandante de la Armada, David Saar Salama, los altos mandos de la Unidad Shayetet 13, encargada del abordaje, y contra el excomandante y actual portavoz del Ejército israelí, Daniel Hagari.

Ahora, el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 explica en su resolución que, en consonancia con el criterio de la Fiscalía, los hechos plasmados en la querella no son competencia de la Audiencia Nacional habida cuenta que existe una falta de jurisdicción de los tribunales españoles conforme a Ley Orgánica 1/2014 de jurisdicción universal.

«El contenido de la querella impide la atribución del conocimiento de esta a la jurisdicción española al no concurrir los presupuestos del artículo 23.4 a) y b) de la Ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y debemos invocar la persecución de estos delitos, en el presente tiempo, a la Corte Penal Internacional, regida por el Estatuto de Roma, ratificado por España, que tiene carácter permanente y autónomo», añade el instructor. Y aclara que la jurisdicción española fuera de sus propios límites territoriales no puede actuar si no es desde «los límites y el orden del Derecho Internacional».

La querella

Fue el pasado 3 de julio cuando el activista interpuso la querella en la que denunciaba crímenes de guerra y de lesa humanidad por «el asalto en aguas internacionales a esa misión civil que pretendía «romper el bloqueo a Gaza». Lamentaba que Israel llevara a cabo »un patrón sistemático de represión contra misiones civiles de ayuda a Gaza y un intento de criminalizar la solidaridad internacional«.

La Flotilla de la Libertad fue interceptada por Israel a 100 millas de Gaza con drones y gases lacrimógenos

Según recoge el auto del magistrado, la querella relataba la interceptación «violenta» y «en ausencia absoluta de hostilidad o amenaza por parte de la tripulación» de ese barco civil, integrado en la Flotilla de la Libertad, que zarpó el pasado 1 de junio desde Catania (Italia) con ayuda humanitaria para la Franja de Gaza. La embarcación fue abordada por la Armanda israelí a más de 100 millas de la costa «mediante drones, gases lacrimógenos y armas no letales».

«Se confiscaron dispositivos electrónicos personales y se remolcó la embarcación al puerto israelí de Ashdod, donde las personas detenidas fueron privadas de libertad, incomunicadas, despojadas de sus pertenencias y sometidas a un intento de adoctrinamiento forzoso», agregaban en el escrito. Entre los tripulantes se encontraban Toribio, la joven activista Greta Thunberg o la eurodiputada Rima Hassan, que fueron detenidos y deportados.