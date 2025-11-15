Suscribete a
ABC Premium

Nueve guerrilleros muertos en un bombardeo de militares colombianos cerca de Venezuela

Se investiga si entre los fallecidos en Arauca está Antonio Medina, un alto mando rebelde responsable de una sangrienta guerra entre las exFARC y ELN

La terrorífica historia del nazi y el rey de la cocaína que crearon el primer narcoestado de la historia

Trump acelera la operación militar en el Caribe y estudia ataques selectivos dentro de Venezuela

Guerrilleros del ELN, en una imagen de archivo
Guerrilleros del ELN, en una imagen de archivo AFP

AFP

Nueve guerrilleros murieron en un bombardeo de militares de Colombia cerca de la frontera con Venezuela, cuando el presidente Gustavo Petro intensifica los ataques contra los rebeldes que trafican cocaína, informó este viernes una fuente del Ministerio de Defensa a la ... AFP.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app