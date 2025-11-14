Suscribete a
Trump acelera la operación militar en el Caribe y estudia ataques selectivos dentro de Venezuela

El presidente rebautiza la campaña antidroga como «Operación Lanza del Sur» y sopesa golpear logística del chavismo en tierra firme

El presidente estadounidense Donald Trump
David Alandete

Corresponsal en Washington

Donald Trump estudia ya planes de ataque selectivo dentro de Venezuela, al mismo tiempo que consolida la campaña militar en el Caribe bajo un nuevo nombre: «Operación Southern Spear» («Operación Lanza del Sur»). La designación, anunciada por el secretario de Guerra, Pete ... Hegseth, en la red X, refleja que ya no se trata de una serie de golpes puntuales, sino de una operación sostenida y de largo recorrido con el régimen de Nicolás Maduro en el centro del radar.

