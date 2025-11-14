Suscríbete a
Juan Pablo Escobar: «Netflix glorifica la historia de mi padre, yo pongo los testimonios para desactivar el mito»

El hijo del narcotraficante que llegó a dominar el 80 por ciento del mercado de la cocaína explica en un cómic cómo fue su extraña infancia con sicarios como niñeras

Juan Pablo Escobar en la tienda de Norma Cómics en Barcelona
Juan Pablo Escobar en la tienda de Norma Cómics en Barcelona EFE

Carlos Sala

Barcelona

¿Cuántas personas han tenido una niñera llamada Guillotina? ¿Cuántas veían a loa diez años armas por todas partes y fajos de dinero tirados en los pasillos? ¿Cuántas han tenido cuidadores que en realidad eran sicarios y tanto jugaban contigo a juegos de mesa como ... mataban después a sus enemigos? Esa es la infancia que vivió Juan Pablo Escobar, el hijo del archifamoso Pablo Escobar, y que ha publicado un cómic para explicar su inverosímil historia. «Muchos han querido glorificar la figura de mi padre, como si fuera una historia de éxito, pero es todo lo contrario. Yo era millonario, con millones de dólares tirados en los pasillos de casa, pero teniendo que comer una sopa rancia cada día porque no teníamos libertad de ir a comprar nada», comenta Escobar.

