Última hora
EE.UU. alerta de un aumento del antisemitismo en España y señala a Ione Belarra por ello
Mapa
Todos los incendios activos en España

Noboa marcha contra la Corte Constitucional por bloquear sus leyes

«No vamos a permitir que el cambio se quede estancado por nueve personas», afirmó el presidente ecuatoriano

Nueva masacre en Ecuador deja ocho muertos frente a una discoteca

Noboa encabezó la marcha en contra de la Corte Constitucional, devenida en enemiga pública del Gobierno
Noboa encabezó la marcha en contra de la Corte Constitucional, devenida en enemiga pública del Gobierno AFP
Thalía Flores

Thalía Flores

Corresponsal en Quito

En un hecho político sin precedentes, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, protagonizó este martes una multitudinaria marcha en contra de la Corte Constitucional (CC), devenida en enemiga pública del Gobierno. Este acto inédito hasta ahora se produce después de que el alto ... organismo suspendiera, de manera provisional, varios artículos de las leyes de Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública, que contenían temas delicados y controvertidos, que fueron enviadas por el Ejecutivo al Congreso con el carácter de económico urgente, y aprobadas con celeridad, por la mayoría oficialista.

