Noboa llama a marchar contra la Corte Constitucional para protestar contra la intromisión de los jueces

La Corte Constitucional ha suspendido provisionalmente 17 artículos de las leyes impulsadas por su Gobierno

Los ecuatorianos votarán en referendum si los jueces del Constitucional pueden ser objeto de un juicio político

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en la Casa de América
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en la Casa de América jaime garcía
Thalía Flores

Thalía Flores

Corresponsal en Quito

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ha anunciado que el próximo martes 12 de agosto participará en una marcha en contra de la Corte Constitucional (CC), luego de que el organismo admitiera a trámite demandas de inconstitucionalidad a las tres leyes impulsadas por su Gobierno ... y aprobadas por la Asamblea Nacional (Congreso) y suspendiera provisionalmente 17 artículos de esas leyes.

