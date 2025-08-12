Suscribete a
Nueva masacre en Ecuador deja ocho muertos frente a una discoteca

Entre los fallecidos se encuentra Jorge Luis Urquizo, hermano del alcalde de Santa Lucía, Ubaldo Urquizo

reuters
Thalía Flores

Thalía Flores

Corresponsal en Quito

La violencia en Ecuador no se detiene, al punto de que la gente parece ya no asombrarse con hechos sangrientos como la balacera de la madrugaba del domingo 10 de agosto, en Santa Lucía, parroquia de la provincia costera del Guayas, que dejó el ... saldo trágico de ocho personas muertas y tres heridas. Entre los fallecidos se encuentra Jorge Luis Urquizo, hermano del alcalde de Santa Lucía, Ubaldo Urquizo, quien se encontraba en los exteriores de la discoteca de la cual era propietario.

