Nueva masacre en Ecuador deja ocho muertos frente a una discoteca

La violencia en Ecuador no se detiene, al punto de que la gente parece ya no asombrarse con hechos sangrientos como la balacera de la madrugaba del domingo 10 de agosto, en Santa Lucía, parroquia de la provincia costera del Guayas, que dejó el ... saldo trágico de ocho personas muertas y tres heridas. Entre los fallecidos se encuentra Jorge Luis Urquizo, hermano del alcalde de Santa Lucía, Ubaldo Urquizo, quien se encontraba en los exteriores de la discoteca de la cual era propietario.

El informe de la Policía da cuenta que sujetos desconocidos llegaron al lugar en un coche y en motocicletas fuertemente armados y realizaron varios disparos y detonaciones. La Policía fue alertada por una llamada telefónica anónima que habló de siete cadáveres y un herido. Tras las primeras acciones, una persona armada fue capturada en el lugar, aunque no se ha determinado si tendría relación con los atacantes.

Esta nueva masacre se produce a solo dos semanas de otra feroz que se registró el 27 de julio, en el cantón El Empalme, también en la provincia del Guayas, a las 21.00, en la que murieron 17 personas y otras 14 resultaron heridas, siendo la más virulenta y la que mayor conmoción produjo en el país.

Las imágenes mostraban charcos de sangre a las afueras de un bar llamado La Clínica, que tenía permiso para vender licor, pero no era una discoteca. Entre las víctimas estaba un menor de 15 años que había ido al lugar para comer una empanada. Las investigaciones señalan de que se trataría de la disputa territorial de dos bandas criminales de El Empalme: Los Lobos y Los Águilas. Personas que se encontraban en los alrededores declararon a la Policía que los sicarios, armados con fusiles, que llegaron a varias camionetas, gritaron «Lobos activos».

Otra masacre que causó alarma en Ecuador fue la ocurrida el pasado 6 de marzo, en Nueva Prosperina, al noreste de Guayaquil, donde murieron 22 personas, que fueron atacadas en tres barrios distintos de la zona. Fue registrada como incursión armada y la Policía dice que se dio en medio de una pugna entre Los Lobos y Los Tiguerones, grupos considerados terroristas. Esta es la que más víctimas mortales produjo, pero la diferencia con la de El Empalme, es que esta la acción criminal copó varias cuadras al mismo tiempo.

El año más violento

Considerado, por décadas, como isla de Paz, Ecuador es actualmente uno de los países más violentos de la región por la guerra entre los cárteles de la droga, que llega de Colombia y México, y que encontraron en este país la ruta fácil para el trasiego de estupefacientes a Estados Unidos y Europa. En 2024, las autoridades decomisaron 294 toneladas de drogas, 73 toneladas más que en 2023 cuando la cifra fue de 221 toneladas.

Ecuador vive el año más violento de su historia, ya que el primer semestre de 2025 cerró con 4.557 asesinatos, un 22% más respecto al primer semestre de 2023, que era considerado el año con más muertes violentas desde que se tiene registros.