Netanyahu tilda de «indignantes» las especulaciones en redes que vinculan a Israel con el asesinato de Kirk

Netanyahu ha homenajeado a Kirk: «Charlie era un gigante, un talento que se ve una vez cada siglo»

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha tildado este jueves de «falsas» e «indignantes» las insinuaciones publicadas a través de redes sociales implicando a Israel en el asesinato del comentarista ultraconservador Charlie Kirk y ha dejado caer que podrían estar siendo financiadas por parte de Qatar, informa Europa Press.

«Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, dijo que cuanto mayor sea la mentira, más rápido se propagará. Alguien se ha inventado una mentira enorme y monstruosa sobre que Israel tiene algo que ver con el horrible asesinato de Charlie Kirk«, ha dicho en un vídeo publicado por su oficina en su cuenta en la red social X.

«Es una locura. Es falso. Es indignante. Charlie Kirk era un gigante, un talento que se ve una vez cada siglo que defendió la libertad, a Estados Unidos y a la civilización judeocristiana común», ha manifestado, antes de afirmar que el asesinado «amaba a Israel y amaba al pueblo judío».

Así, ha manifestado que Kirk le trasladó este mensaje «en una carta enviada hace unos pocos meses». «Una de mis mayores alegrías como cristiano, dijo, es defender a Israel y formar alianzas con los judíos para proteger la civilización judeocristiana. Me animó a defender directamente ante el pueblo estadounidense lo vital que es Israel para la seguridad nacional de Estados Unidos», ha asegurado.

«Me dijo: Tierra Santa es tan importante en mi vida que me duele ver cómo se reduce el apoyo a Israel. Ahora, si Charlie estaba en desacuerdo con alguna de mis políticas o de mis decisiones, no solo no me importaba, sino que lo aplaudo. Esa era la esencia de Charlie. Esa es la esencia de un país libre. Es precisamente lo que defendió Charlie», ha sostenido.

«Yo sabía que sus sugerencias venían del corazón, de su amor por Israel y su amor por el pueblo judío. Hablé con Charlie unas pocas semanas antes de su muerte. Le invité a visitarme. Tristemente, eso no pasará», ha señalado Netanyahu, quien ha dicho que «algunos difunden ahora rumores asquerosos, quizá por obsesión, quizá con financiación qatarí».

Por último, el primer ministro israelí ha insistido en que «Charlie Kirk era un gran hombre». «Un gran hombre merece honores, no mentiras. Descansa en paz, Charlie Kirk. Que tu memoria sea una bendición», ha zanjado, en medio de las especulaciones de los últimos días sobre la muerte del ultraconservador, tiroteado durante un acto en una universidad en el estado de Utah.

Las autoridades estadounidenses han detenido a un joven como presunto responsable del asesinato. El hombre, de 22 años e identificado como Tyler Robinson, ha sido ya acusado de varios cargos y podría hacer frente a la pena de muerte en caso de ser sentenciado con la muerte de Kirk, quien recibió un disparo en el cuello durante un acto en la citada universidad.