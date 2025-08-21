Una mujer mata a tiros a su marido, enfermo terminal de cáncer, y a dos de sus tres hijos

Emily Long llevaba tiempo documentando la lucha de toda su familia contra el cáncer cerebral terminal diagnosticado a su marido Ryan a través de redes sociales, donde había compartido vídeos cada vez más agobiantes sobre la repercusión de la enfermedad en la salud mental del matrimonio y sus tres hijos. Lo hizo hasta comienzos de esta semana, cuando la pareja y sus dos vástagos mayores fueron hallados muertos con heridas de bala en su casa de New Hampshire (Estados Unidos).

«Según la información disponible en este momento, parece que en las primeras horas de la mañana del lunes 18 de agosto de 2025 la señora Long tomó una pistola de la casa y mató Ryan Long [su marido] y a dos de sus tres hijos, Parker y Ryan, y se quitó la vida inmediatamente después», ha explicado el médico forense responsable de la autopsia al diario británico 'Daily Mail'.

El informe de la autopsia ha revelado que Ryan Long murió por múltiples heridas de bala en lo que las autoridades han considerado un homicidio. También los dos pequeños, de 8 y 6 años, fallecieron de un disparo en la cabeza, antes de que su madre se suicidara con la misma arma. El hijo menor del matrimonio, sin embargo, no sufrió ningún daño.

Las autoridades encontraron los cuatro cuerpos tras recibir una llamada que reportaba múltiples muertes dentro de la vivienda. Al llegar, encontraron al hijo pequeño, de tres años, ileso en el interior del domicilio. El menor se encuentra actualmente bajo la custodia de la familia mientras continúa la investigación.

Durante las semanas anteriores a la tragedia, Emily había compartido en TikTok la experiencia de su familia después de que a su esposo le detectaran glioblastoma, un tipo de cáncer cerebral muy agresivo, en fase terminal. En su último vídeo, publicado apenas dos días antes de sus muertes, la mujer y sus hijos habían estado luchando con el diagnóstico de su esposo. A pesar de las dificultades, decía estar decidida a no dejarse vencer por la depresión y a mejorar su salud mental.

«Lo único que quiero hacer es esconderme bajo una manta con mis hijos, pero eso no es saludable para ellos y ni para mí (...) Hoy decidí que necesito hacer un esfuerzo consciente para cambiar mi mentalidad. Voy a salir de esta depresión, lo quiera o no», había afirmado, aunque parece que finalmente no lo consiguió.