Mata a su cuñado, hiere a su hermana y luego se suicida en el pueblo granadino de Arenas del Rey El supuesto autor de los disparos tenía 60 años y la víctima mortal, 63 y el suceso se produjo tras una airada discusión en el domicilio del segundo La mujer, hermana del hombre que se ha quitado la vida, ha tenido que ser trasladada a un hospital y la Guardia Civil investiga los detalles

Un hombre de 63 años ha matado de un disparo de una escopeta de caza a su cuñado en Arenas del Rey, un pequeño pueblo de poco más de 600 habitantes en la comarca de Alhama, en la provincia de Granada. Después, se ha suicidado. En el suceso, que está siendo ya investigado por la Guardia Civil, también ha resultado herida la mujer del fallecido; es decir, la hermana del autor del disparo. O de los disparos, porque es un dato que aún está por determinar pero parece probable.

Aunque por el momento no han trascendido más datos, las primeras hipótesis apuntan a que el suceso se produjo a última hora del lunes 18 de agosto en el domicilio del fallecido y de la mujer que ha resultado herida y trasladada a un centro hospitalario. El servicio de emergencias 112 ha confirmado que se recibieron llamadas alertando de que se había producido un disparo en torno a las once y media de la noche.

Según recoge el diario Ideal, el supuesto autor habría disparado con la escopeta a su cuñado en el transcurso de una discusión airada. Después se habría trasladado a la suya, muy cercana y en la misma calle, y allí se habría quitado la vida con el mismo arma de fuego.