ESCRITO CON SANGRE

El exorcismo de Almansa: «¡Mamá, acaba ya, acaba ya!»...

Rosa Fernández Gonzálvez tenía sólo 11 años cuando su madre y dos vecinas le arrancaron las entrañas en un ritual de exorcismo. Creían que estaba embarazada del diablo...

«¡Mírala y pídele perdón!»: el crimen de Olga Sangrador, una de las primeras niñas violadas y asesinadas

Pablo Muñoz

La madrugada del miércoles 19 de septiembre de 1990 Almansa (Albacete) estaba desierto. El pueblo aún no había asimilado los detalles que comenzaban a trascender del horror desatado en el número 20 de la calle Valencia, donde Rosa «la Curandera» había ... matado a su pequeña de 11 años en un atroz ritual de exorcismo en el que habían estado presentes otras tres mujeres, aunque una de ellas en contra de su voluntad.

