Merz amenaza con extender las sanciones a Rusia en los sectores energético y financiero

Es otra vuelta de tuerca de presión sobre Putin. El canciller alemán, Friedrich Merz, ha asegurado en Berlín que Rusia podría enfrentar nuevas sanciones si las conversaciones sobre Ucrania se estancan. En una rueda de prensa conjunta con el primer ministro griego, el conservador ... Kyriakos Mitsotakis, Merz ha mencionado que «estaremos mirando otras áreas, como el sector energético y también el mercado financiero».

Merz ha elogiado la determinación de Zelenski de avanzar en las conversaciones y su «coraje», «a pesar de las circunstancias extremadamente difíciles». «Muestra la seriedad y la voluntad de compromiso, que está preparado para hacer todo lo posible para aprovechar la oportunidad de un alto el fuego y las posteriores conversaciones de paz sobre Ucrania», ha reconocido el canciller alemán, que considera que pedir más concesiones simplemente «ya no es aceptable», ya que toda la situación está «empujando los límites de lo que se puede esperar que todo el país soporte».

«El titular es: esta guerra debe parar. Y es por eso que estamos ayudando», ha pretendido Merz ayudar a la prensa en su trabajo, y que, si es necesario, Alemania «apoyará al Ejército ucraniano durante muchos años». «Ninguno de nosotros está dispuesto a aceptar que la fuerza militar cambie las fronteras en Europa y eso no debe subestimarse. Si permitimos que esto suceda, veremos más agresiones militares contra otros países europeos», ha advertido.

Su ministro de Exteriores, Johann Wadephul, durante una reunión ministerial de la ONU, ha emitido el mismo mensaje y ha pedido a Rusia que «dé un paso decisivo» y «se siente a la mesa de negociaciones» para entablar conversaciones sobre la paz en Ucrania. «Rusia no debe dejar una silla vacía allí, debe aparecer si está seriamente interesada en la paz», ha dicho sobre la negociación prevista para el jueves en Estambul, a la que el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, aún no ha confirmado su participación.

«Rusia debe ahora dar el paso decisivo hacia adelante y también estar preparada para sentarse a la mesa de negociaciones», ha insistido Wadephul, que también ha señalado el jueves como «una fecha importante» de cara a un posible final de la guerra de Ucrania y ha reiterado que esta posición ha sido «coordinada en el círculo europeo con el secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio». El jueves es «una fecha importante». Si Rusia no acepta la oferta de conversaciones del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Wadephul ha amenazado a Moscú con tomar más medidas. En este caso, «también habrá consecuencias», ha asegurado. «No nos quedaremos simplemente mirando a Rusia mientras continúa esta guerra», ha advertido. Al pedírsele con precisase el alcance de esas sanciones, expresadas respecto a un plazo que ya ha expirado, Wadephul se ha referido a una posible decisión de la UE sobre nuevas sanciones contra Rusia el próximo jueves.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha ido un poco más lejos en su advertencia a Rusia de las consecuencias de su negativa. Con respecto al alto el fuego exigido por Occidente y Kiev, que Rusia no está cumpliendo, Pistorius ha señalado que, dado que Putin se está comportando de esta manera, ahora deben seguir pasos, «tanto en términos de sanciones como en términos de más apoyo a Ucrania». Pistorius no entró en detalles, pero es evidente que se refería a la posible entrega a Kiev por parte de Alemania de los misiles de crucero de largo alcance Taurus. Wadephul y Pistorius han hecho comentarios también sobre el futuro de las misiones de cascos azules de la ONU, antes del inicio de una conferencia internacional en Berlín, a la que asisten representantes de 130 países. Ambos admiten que todavía está completamente abierto si la reunión de Estambul se llevará a cabo y a qué nivel.

Hasta ahora, la UE ha aprobado su 16º paquete de sanciones a Rusia, que incluye restricciones en sectores clave como el aluminio, el petróleo y los bancos. Además, se han impuesto prohibiciones de transacciones con puertos, así como ampliaciones de la lista de personas y entidades sancionadas. A pesar de sanciones, sin embargo, la economía rusa ha mostrado resistencia y Putin sigue fiel a su estrategia, a lo que añade su portavoz que este lenguaje de los europeos, de «ultimátum» y «sanciones», es «totalmente inaceptable». «Así no se habla con Rusia», ha insistido. «La parte rusa continúa preparándose para las conversaciones programadas para el jueves. Eso es todo lo que podemos decir en este momento. No tenemos la intención de comentar más sobre esto en este momento», han sido las palabras del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que solamente ha añadido que Putin asistirá a la reunión de Estambul «si el presidente lo considera necesario». Y mientras Putin no confirme su asistencia, la iniciativa europea de paz corre el peligro de un rotundo fracaso. La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, ha lamentado que Rusia «no está seriamente interesada en la paz en Ucrania» sino que «juega y trata de ganar tiempo». Zelenski insiste en que no se reunirá en Estambul con ningún otro representante ruso que no sea Putin. Mykhailo Podolyak, asesor del presidente ucraniano, recuerda que Ucrania sigue exigiendo un alto el fuego previo e informa que los dos enviados especiales de Estados Unidos, Steve Witkoff y Keith Kellogg, han confirmado que viajarán a Estambul. «Si Vladimir Putin se niega a venir a Turquía, será la señal final de que Rusia no quiere poner fin a esta guerra, de que Rusia no está dispuesta y no está lista para ninguna negociación», ha dicho por su parte en un comunicado el jefe de gabinete de Zelenski, Andriy Yermak.

Zelenski pidió el martes a sus socios occidentales que apliquen sanciones «más fuertes» contra Moscú si su homólogo ruso se niega a reunirse con él en Turquía para mantener conversaciones de paz. «Debería de tratarse el conjunto de las sanciones más fuerte», afirmó Zelenski en rueda de prensa, argumentando que la ausencia de Putin sería «una clara señal» de que Rusia «no quiere y no va a detener la guerra».