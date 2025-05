Los líderes europeos prevén aplicar nuevas sanciones a Rusia tras incumplir el ultimátum de alto el fuego

En un momento clave para la seguridad europea, los ministros de Exteriores de las principales potencias del continente se reunieron este lunes en Londres con un mensaje claro: Rusia debe cesar sus ataques y sentarse a negociar.

El anfitrión del encuentro, el ministro británico ... David Lammy, pidió a Vladímir Putin que dé un paso decisivo hacia el fin de la guerra en Ucrania. «Este es el momento para que Vladímir Putin se tome en serio la paz en Europa, se tome en serio un alto el fuego y se tome en serio las negociaciones», declaró.

La reunión, celebrada en Lancaster House, contó con la participación de los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y representantes de la UE bajo el formato Weimar+, en su primera edición en territorio británico. El encuentro dio continuidad a los esfuerzos diplomáticos tras la visita a Kiev este fin de semana del primer ministro británico Keir Starmer y varios líderes europeos, donde respaldaron al presidente Volodímir Zelenski y su propuesta de alto el fuego incondicional de 30 días.

Lammy elogió la disposición del presidente ucraniano a iniciar conversaciones. Zelenski ha retado a Putin a reunirse cara a cara esta semana en Turquía, después de que el presidente ruso se declarara abierto a un diálogo directo. Sin embargo, la falta de acciones concretas del Kremlin ha generado escepticismo entre los europeos. «Estamos ante un momento único en una generación para la seguridad colectiva de nuestro continente», dijo Lammy. «La negativa de Putin a participar seriamente en conversaciones de paz está haciendo que ese futuro parezca improbable».

El propio presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que está «pensando» volar a Turquía para sumarse a la posible reunión. Igualmente, desde Alemania el portavoz gubernamental apuntó este lunes que ese país estudiaba participar en las conversaciones en la ciudad del Bósforo. En cualquier caso, «el reloj está funcionando», advertía el representante del Gobierno germano, que aseguró que, si el alto el fuego no se establecía antes de que acabara el lunes, los preparativos para las sanciones se «pondrán en marcha» y la nuevas «ayudas a Kiev» cobrarán forma. Al cumplirse la medianoche, no había signos de que Moscú tuviera intención de declarar tregua alguna.

Envío de misiles Taurus

Está sobre la mesa también la opción del envío de los misiles de largo alcance Taurus, algo a lo que se negaba el anterior canciller, Olaf Scholz, pero a lo que se ha mostardo dispuesto su sucesor, Friedrich Merz. El ministro de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, advirtió, en respuesta a una periodista en Londres sobre tal envío que «no se debe subestimar en Moscú que Occidente está dispuesto a ejercer mucha presión ahora».

Alemania adopta estas posiciones sintiéndose respaldada por Donald Trump. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, habló personalmente con Merz sobre Ucrania a primera hora de este lunes. En una llamada telefónica, felicitó a Merz por su nombramiento como canciller y ha reafirmado el objetivo común de EE.UU. y Alemania de poner fin a la guerra en Ucrania

También el ministro británico anunció que el Reino Unido aplicaría nuevas sanciones a personas y entidades que apoyan o se benefician de la invasión. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, afirmó por su parte que no puede haber negociaciones bajo fuego. «Queremos ver que Rusia también quiere la paz. Se necesitan dos para querer la paz, pero solo uno para querer la guerra, y vemos que Rusia claramente quiere la guerra», señaló.

El presidente ucraniano fue este lunes, entre tanto, el primer líder internacional en hablar con León XIV, a quien invitó a visitar el país en la conversación telefónica que mantuvieron. «He invitado a Su Santidad ha hacer una visita apostólica a Ucrania. Tal visita traería esperanza a los creyentes», señaló en las redes sociales, pocos días después de que el nuevo Papa proclamara desde el balcón de San Pedro: «¡No más guerra!».

Sobre el terreno, las sirenas antiaéreas daban muestras de que Moscú no tenía intención de aplicar alto el fuego alguno. Los ataques rusos no cesaron pese a los llamamientos de los países europeos, con el lanzamiento de 180 drones kamikaze Shahed y otros tipos de vehículos aéreos no tripulados, según Kiev, informa Miriam González.