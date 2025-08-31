Una jueza bloquea 'in extremis' la deportación de un grupo de menores no acompañados de Guatemala

Una jueza federal ha impuesto este domingo al Gobierno de EE.UU. el bloqueo de la deportación de un grupo de menores no acompañados de Guatemala que están bajo custodia de las autoridades federales. El bloqueo se produjo después de una demanda por ... parte de los abogados de diez 'menas' que estaban alojados en albergues gestionados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en sus siglas en inglés) y cuya expulsión había sido puesta en marcha este fin de semana por parte de la Administración de Donald Trump. La decisión evitó la expulsión de estos y otros menores en su misma situación, cuando las autoridades los habían subido ya a aviones en un aeropuerto de Texas para transportarlos a su país.

La decisión de la jueza Sparkle Sooknanan es el primer obstáculo en los planes para la deportación de cerca de 600 menores guatemaltecos alojados en albergues, un proceso acordado por la Administración Trump con el Gobierno de Guatemala.

Estos menores no tienen a sus padres en EE.UU. –o no se les ha localizado– y cruzaron la frontera sin compañía de sus progenitores u otros adultos. El proceso habitual es que son acogidos en albergues gestionados por el Gobierno hasta que se les encuentra un familiar, un espónsor o un hogar de acogida.

Dentro de la política migratoria de mano dura de Trump, su Gobierno ha llegado a un acuerdo con el de Guatemala, según ha reconocido el propio ministro de Exteriores del país caribeño, Carlos Ramiro Martínez. En declaraciones a 'The New York Times', aseguró que la coordinación con el Gobierno estadounidense era para la repatriación de 600 menores y que sería un proceso «gradual».

Dos organizaciones de apoyo a inmigrantes –el Centro Nacional de Ley Migratoria y el Centre Young para los Derechos de los Menores Inmigrantes– tuvieron información desde los albergues de que las autoridades habían comenzado los procesos el sábado por la noche para ejecutar las deportaciones. Interpusieron una demanda de urgencia en la que defendían que las expulsiones se realizaban «en clara violación de las protecciones claras que el Congreso ha proporcionado a los niños vulnerables». Según ellos, los menores afectados tienen casos de inmigración abiertos y una expulsión a su país de origen vulneraría el debido proceso que impone la legislación estadounidense.

Alertaron de que los demandados planeaban enviar en aviones a los niños a Guatemala «donde podrían sufrir abuso, abandono, persecución e incluso tortura».

Una vista judicial de emergencia

La orden de la jueza impuso que no ejecutaran las deportaciones en un periodo de 14 días. A pesar de sus instrucciones, todo indicaba que el Gobierno había iniciado el proceso para las expulsiones. Eso llevó a la jueza a adelantar la vista de emergencia que había programado para el domingo a las 15.30 horas (21.30 en España) hasta las 12.30 (18.30 en España).

En esa vista, la jueza exigió que no hubiera «ninguna ambigüedad» en su orden, después de episodios anteriores relacionados con el bloqueo de deportaciones en los que la Administración Trump no siguió al dedillo las órdenes de los jueces.

El bloqueo judicial evitó en el último minuto la expulsión de los menores. Según la agencia AP, varias decenas de ellos habían sido transportados al aeropuerto de Harlingen, en Texas, donde fueron introducidos horas antes de la vista judicial en un avión. Los jóvenes llevaban la ropa que se suele dar a los 'menas' en los albergues gubernamentales. Poco después de que acabara la vista, cinco autobuses llegaron a las inmediaciones del avión para transportar de vuelta a los pasajeros.

El bloqueo de la jueza viene después de que este viernes otro juez impusiera también el bloqueo de uno de los pilares de los esfuerzos de Trump para llevar a cabo una deportación masiva, con límites a las expulsiones expeditas lejos de la frontera, iniciadas por su Administración nada más regresar a la Casa Blanca.