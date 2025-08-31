Suscribete a
ABC Premium

Una jueza bloquea 'in extremis' la deportación de un grupo de menores no acompañados de Guatemala

La decisión de la jueza es el primer obstáculo en los planes para la deportación de cerca de 600 menores del país centroamericano alojados en albergue

Las claves del revés judicial a los aranceles de Trump

Niños migrantes pasan tiempo en un área de recreación afuera de Casa Padre, un refugio para inmigrantes menores no acompañados, en Brownsville
Niños migrantes pasan tiempo en un área de recreación afuera de Casa Padre, un refugio para inmigrantes menores no acompañados, en Brownsville REUTERS
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Una jueza federal ha impuesto este domingo al Gobierno de EE.UU. el bloqueo de la deportación de un grupo de menores no acompañados de Guatemala que están bajo custodia de las autoridades federales. El bloqueo se produjo después de una demanda por ... parte de los abogados de diez 'menas' que estaban alojados en albergues gestionados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en sus siglas en inglés) y cuya expulsión había sido puesta en marcha este fin de semana por parte de la Administración de Donald Trump. La decisión evitó la expulsión de estos y otros menores en su misma situación, cuando las autoridades los habían subido ya a aviones en un aeropuerto de Texas para transportarlos a su país.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app