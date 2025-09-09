Suscribete a
El juez Moraes emite el primer voto, de culpabilidad, contra Bolsonaro por el intento de golpe de Estado

En total, son cinco los votos que se deben emitir hasta el 12 de septiembre

La defensa de Bolsonaro cuestiona la acusación mientras surge un movimiento de aliados por una amnistía

El juez Alexandre de Moraes emite el primero de los cinco votos que determinarán el futuo del expresidente Bolsonaro EP
Verónica Goyzueta

Verónica Goyzueta

Corresponsal en Sao Paulo

El tercer día del juicio histórico contra el expresidente brasileño Jair Messias Bolsonaro, fue uno de los más esperados por ser el del voto del juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, relator del caso y uno de los más duros en el ... proceso por intento de golpe. En una larga argumentación de más de cinco horas, Moraes acusó a Bolsonaro de liderar una «organización criminal» que no supo «perder elecciones». Con contundencia, el magistrado aseguró que la trama golpista fue planeada desde 2021 y que el objetivo final era instaurar una dictadura.

