Suscribete a
ABC Premium
Directo
Comienza la reunión entre Trump y Putin y Alaska
Directo
Comienza el Sorteo Extraordinario de Verano: la ONCE reparte 15 millones

El Tribunal Supremo de Brasil fija para el 2 de septiembre el juicio contra Bolsonaro por el intento de golpe de Estado

En caso de que el expresidente sea declarado culpable durante el juicio, podría enfrentarse a penas de prisión de hasta 30 años

El arresto domiciliario de Bolsonaro tensa aún más las relaciones entre Brasil y EE.UU.

El Tribunal Supremo de Brasil fija para el 2 de septiembre el juicio contra Bolsonaro por el intento de golpe de Estado
Verónica Goyzueta

Verónica Goyzueta

Corresponsal en Sao Paulo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, principal denunciado, y otros siete acusados por un intento de golpe de Estado contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, ya tienen fecha para el inicio de su juicio. El juez Cristiano Zanin, presidente de la Primera ... Sala de la Corte Suprema brasileña, ha programado el comienzo del proceso penal para el próximo 2 de septiembre. La decisión se produce tras la entrega de las alegaciones finales de la defensa, que marcan el último paso antes de la deliberación del tribunal.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app