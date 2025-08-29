Suscribete a
Brasil despliega el mayor golpe contra el crimen organizado y el lavado de dinero

El PCC que nació en las cárceles se ha infiltrado en la economía formal para blanquear fondos y actuar internacionalmente

EE.UU. suspende también el visado al ministro de Justicia brasileño

El grupo blanqueaba dinero para el PCC, una de las bandas más poderosas de Brasil dedicada al tráfico de cocaína desde Sudamérica hasta Europa
Verónica Goyzueta

Corresponsal en São Paulo

El Gobierno brasileño ha desplegado una gigantesca operación contra el crimen organizado que ha escalado en Brasil a niveles sorprendentes. En la mayor operación conocida en la historia brasileña contra facciones criminales, los policías no fueron a las favelas o a los barrios más ... distantes normalmente identificados como antros, sino a elegantes oficinas en el centro financiero de São Paulo donde estas organizaciones se han infiltrado para blanquear fondos.

