Gazprom suspende indefinidamente el suministro de gas por Nord Stream 1 por una presunta fuga

El operador había emitido ya la orden de volver a hacer fluir el gas a partir de las dos de la madrugada, en cumplimiento del plazo de tres días para las tareas de mantenimiento de una turbina de la estación compresora, pero finalmente el consorcio estatal ruso Gazprom anunciaba a última hora de la tarde del viernes la suspensión total del tráfico de gas a través del gasoducto Nord Stream 1.

El motivo alegado esta vez es una supuesta fuga de aceite detectada durante la revisión. «Hasta que se elimine la falla en la operación del equipo, el tráfico de gas a través del gasoducto Nord Stream está completamente suspendido», escribió Gazprom en su cuenta de Telegram. Según la gasista, representantes de la empresa Siemens, encargada del mantenimiento de las turbinas Nord Stream, habían verificado la presencia de la falla. El jefe de Siemens Energy, Chirstian Bruch, precisó por su parte que lo que ha recibido es una carta que enumera las quejas de la unidad Trent 60 del gasoducto y las reparaciones necesarias pendientes.

El Servicio Federal Ruso de Supervisión Técnica (Rostejnadzor) advirtió a su vez que el problema detectado no garantiza el funcionamiento seguro de la turbina, respaldando así la justificación técnica. «En este sentido, es necesario tomar las medidas correspondientes y suspender las operaciones de la turbina Trent 60 en relación con las graves infracciones que se han detectado», señalaba este organismo. Para el Gobierno alemán, sin embargo, estas justificaciones no son más que excusas. «El ministro Habeck había adelantado que sucedería algo como esto, con cualquier pretexto, no nos toma por sorpresa», comentaba anoche un portavoz del Ministerio de Economía de Berlín.

Reparación prolongada

La reparación del gasoducto, en todo caso, va para largo. Según Gazprom, en el pasado se detectaron fugas de aceite similares en otras tres turbinas y la eliminación completa de las fugas de aceite en estos dispositivos «solo es posible» en un taller especializado.

El presidente de Gazprom, Alexei Miller, había advertido recientemente que la reparación de turbinas en una fábrica especializada es ahora imposible debido a las sanciones internacionales que pesan contra Rusia, sin duda con la intención de dejar la pelota del suministro del gas en el tejado de las potencias occidentales decididas a castigar a Putin. «Siemens actualmente no tiene la capacidad de proporcionar revisiones periódicas de nuestras turbinas. Siemens simplemente no tiene dónde realizar estos trabajos», aclaró Miller a la televisión pública rusa.

El Kremlin, por su parte, dejó claro anoche que la confiabilidad del gasoducto Nord Stream está en peligro, ya que no hay equipos de reserva que puedan reemplazar a los que quedan fuera de servicio. «No hay reservas tecnológicas, solo una turbina está funcionando. Haga los cálculos», dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dimitri Peskov, que culpó además a las sanciones occidentales de que el equipo técnico del gasoducto no pueda ser renovado y las turbinas que han sido reparadas no puedan ser devueltas a Rusia con garantías.

Peskov descartó que la decisión de Gazprom sea «política», como critica el gobierno alemán, y la desvinculó del anuncio que solo unas horas antes habían hecho los ministros de Finanzas del G-7, que Berlín considera en relación causa-efecto con el cierre del grifo del gas ruso.