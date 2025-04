Rusia está quemando el gas que no envía a Europa, según las imágenes de la NASA

Moscú ha reducido significativamente el suministro de gas a Europa, apenas está llegando actualmente el 20% de lo que llegaba antes de la invasión de Ucrania. Las instalaciones de almacenamiento de gas rusas están aparentemente llenas desde hace al menos un mes, pero ... ahora aparecen los primeros indicios de lo que está pasando con todo ese gas que Rusia no exporta: Putin está quemando el excedente de gas, el mismo gas que debería estar alimentando la calefacción y la industria de los europeos a partir de octubre.

La emisora pública finlandesa Yle ha publicado las primeras imágenes que ilustran un informe sobre la decisión del Kremlin: Rusia ha comenzado a quemar grandes cantidades de gas que ya no se podían enviar a Europa. Desde las costas finlandesas se pueden ver las llamas y las columnas de humo. Las primeras aparecieron el 17 de junio y procedían de la estación compresora de Portovaya, cerca de la frontera, poco después de que la compañía de gas Gazprom redujera las entregas a Alemania a través del gasoducto Nord Stream 1 por primera vez: primero al 60% y luego al 40% de la capacidad de la tubería, que comienza en Viyborg, cerca de Portovaya. Y le aporta por un lado testigos presenciales como el autor de la foto, un hombre de Hamina en el Golfo de Finlandia, quien afirmó que la llamarada se podía ver claramente desde la costa por la noche y con algo menos de nitidez durante el día.

Noticia Relacionada Rusia cumple sus advertencias, reduce al 20% el flujo de gas a través del Nord Stream 1 gerard bono Gazprom alude de nuevo a problemas de mantenimiento en una turbina

A esto, suma datos de la agencia espacial estadounidense, la NASA. Su servicio global de monitoreo de incendios «Información de incendios para sistemas de gestión de recursos» muestra fuegos no declarados cerca de la estación de Portovaya desde mediados de junio, es decir, desde el momento en que se estrangularon las entregas de Nord Stream 1.

Sin oportunidades de venta en Asia

Sin sus clientes europeos, a los que se dirigió alrededor del 83% de las exportaciones de gas natural antes de la guerra contra Ucrania, Rusia apenas tiene oportunidades de venta. A diferencia del petróleo, que puede enviarse en camiones cisterna, depende de los gasoductos que no existen para transportar a otros países el gas natural. Dado que hasta el momento solo hay un gasoducto con destino a China, que aún no es completamente resistente, Rusia no puede vender el exceso de gas a los clientes asiáticos, lo que está provocando una caída drástica de las exportaciones y del precio: en julio fueron un 58 % más bajas las ventas de gas ruso al exterior que en el mismo período del año pasado y alcanzaron su nivel mínimo desde 2008.

Imágenes de la herramienta FIRMS de la NASA muestran que se lleva quemando gas en Portovaya desde finales de julio

Moscú ha reducido las entregas de gas a Alemania alegando la falta de una turbina Siemens en Portovaya, que estaba atascada en Canadá después del periodo de mantenimiento y debido a las sanciones occidentales contra Rusia. Sin embargo, según ha confirmado el Gobierno alemán y también la empresa Siemens, seis turbinas de este mismo tipo están listas en Portovaya, de las cuales solo una está actualmente en operación.

El objetivo del Kremlin es presionar a Alemania para que ponga en funcionamiento del Nord Stream 2, que está paralizado por motivos políticos

Gazprom afirma que las cinco turbinas inactivas también tendrán que ir a Canadá para su mantenimiento y exige garantías por escrito de que el mantenimiento se llevará a cabo sin sanciones. Si no existe tal garantía, las entregas de gas probablemente continuarían en el bajo nivel actual, aunque las entregas reducidas ya están teniendo un impacto en la economía rusa: el producto interno bruto cayó un 4,9% en junio, después de un descenso del 4,3% en mayo.

Putin ha dejado entrever que su objetivo es presionar a Alemania para que ponga en funcionamiento el gasoducto gemelo de este que paraliza por motivos políticos, el Nord Stream 2, que terminó de construirse en septiembre y no ha entrado en funcionamiento por la oposición de Ucrania y Polonia y muy especialmente por la presión en contra ejercida por Estados Unidos, que llegó a implementar sanciones con tralas empresas rusas y europeas que participaban en su construcción.

«Todavía tenemos otra ruta terminada, y esa es Nord Stream 2», dijo el presidente ruso el pasado 20 de julio, «con su puesta en funcionamiento se solucionará el problema de suministro». Esta segunda vía comenzó a construirse en 2018 por un grupo de empresas entre las que, además de Gazprom, figuran las europeas OMV, Wintershall Dea, Engie, Uniper y Shell, y que tiene capacidad para trasladar 55.000 millones de metros cúbicos de gas al año a través del mar Báltico desde Víborg, en Rusia, hasta Greifswald, en Alemania.