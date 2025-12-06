Cierran la torre de Londres tras el ataque con natillas y tarta de manzana a la vitrina de la corona

Se ha decretado el cierre inmediato al público en la Torre de Londres después de que varios activistas atacaran con comida la vitrina que protege la Corona del Estado Imperial, una de las principales piezas de las Joyas de la Corona británicas. ... Las autoridades han calificado el incidente como un acto de daños criminales y han abierto una investigación policial en el lugar, según 'Sky News' y 'BBC'.

Según las primeras informaciones, los manifestantes habrían lanzado natillas y tarta de manzana contra la urna que alberga la corona citada, manchando y dañando el cristal de seguridad de la exposición. La pieza forma parte del conjunto de Joyas de la Corona que se exhibe en la Torre de Londres y que constituye uno de los principales reclamos turísticos e históricos del país.

Según las publicaciones en redes sociales de las organizaciones Take Back Power y Just Stop Oil, la acción ha sido llevada a cabo en protesta por las desigualdades entre ricos y las personas sin hogar que «mueren en las calles», han indicado. Tras el ataque, una de las activistas ha indicado que esta es una de las épocas «más peligrosas del año» para los sin techo, «mientras los multimillonarios compran influencia política», sentenciaban.

Respuesta policial y detenciones

La Policía fue alertada poco antes de las 10.00 de la mañana de este sábado y desplegó rápidamente agentes en coordinación con el cuerpo policial de la City de Londres y el personal de seguridad del recinto. Cuatro personas han sido detenidas bajo sospecha de daños criminales y permanecen bajo custodia mientras se desarrollan la investigación para determinar los motivos exactos y el posible vínculo con acciones de protesta organizadas, apuntan desde BBC.

En consecuencia, la administración de la Torre de Londres ha ordenado el cierre total del monumento mientras se evalúan los daños en la vitrina y se revisan los protocolos de seguridad. La clausura afecta tanto a los visitantes que ya se encontraban en el recinto como a quienes tenían entradas reservadas para este fin de semana, a la espera de que se comunique cuándo podrá reabrir con normalidad.