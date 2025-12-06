Suscribete a
Cierran la Torre de Londres tras el ataque con natillas y tarta de manzana a la vitrina de la corona

Cuatro manifestantes han sido detenidos al atacar este espacio que contiene una de las principales Joyas de la Corona británicas

Un trabajador de una guardería de Londres reconoce agresiones sexuales a niñas de entre 2 y 4 años

Cierran la torre de Londres tras el ataque con natillas y tarta de manzana a la vitrina de la corona
RR.SS
Marina Ortiz

Marina Ortiz

Se ha decretado el cierre inmediato al público en la Torre de Londres después de que varios activistas atacaran con comida la vitrina que protege la Corona del Estado Imperial, una de las principales piezas de las Joyas de la Corona británicas. ... Las autoridades han calificado el incidente como un acto de daños criminales y han abierto una investigación policial en el lugar, según 'Sky News' y 'BBC'.

Descarga la app