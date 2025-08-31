Suscribete a
ABC Premium

Los países europeos se plantean recuperar la mili ante la amenaza rusa

Alemania, que reintroduce un servicio militar por ahora voluntario, último ejemplo del cambio de mentalidad

Las naciones del norte y el este aceleran la activación de los civiles para el caso de entrar en guerra

Robles descarta el regreso al servicio militar en España

Soldados alemanes durante unas maniobras en Rumanía
Soldados alemanes durante unas maniobras en Rumanía IGNACIO GIL
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La guerra de Ucrania y la amenaza de que se extienda a más países europeos enfrenta al continente a una pregunta que habíamos evitado felizmente en las últimas décadas: cuando estalle una nueva guerra, ¿quién irá al frente? El final de la Guerra ... Fría había permitido eliminar el servicio militar obligatorio y contratar la defensa. España, por ejemplo, pasó de pagar 22.693 millones de euros por su ejército profesional en 2014 a los 33.123 millones de 2025, el 2% del PIB. A modo de comparación, a sanidad se destinan 10.000 millones, a educación 6.000 millones y al funcionamiento del Estado (Justicia, seguridad ciudadana, servicios públicos y funcionarios) 20.000 millones: el ejército profesional no es precisamente barato.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app