El influencer francés Amine Mojito, condenado a un año de cárcel por fingir ataques con jeringuillas en plena calle

El Tribunal de París ha condenado a un año de prisión al influencer francés Illan M., conocido en internet como Amine Mojito, por simular agresiones con jeringuillas a transeúntes y difundir las escenas en redes sociales. De la pena impuesta, seis meses en la cárcel ... y los otros seis quedará en libertad condicional con la obligación de portar una pulsera electrónica.

El joven, de 27 años, alcanzó viralidad en TikTok con una serie de vídeos titulados «El pinchador loco», donde se le veía disfrazado, acercándose a desconocidos para fingir que los inyectaba. Uno de los vídeos más populares, publicado en junio, superó los nueve millones de visualizaciones y desató una ola de indignación en las redes sociales.

Entre las víctimas se encuentra Philippe, un hombre de 50 años, que sufrió un ataque de pánico al creer que había sido contagiado con una enfermedad. El episodio le provocó un trauma psicológico y una incapacidad laboral de una semana.

El influencer recnoce que quería hacerse famoso

Durante el juicio, Amine Mojito reconoció haber actuado movido por el deseo de «hacerse famoso» y admitió que las reacciones de miedo eran auténticas. «Yo también me asustaría si alguien se acercara con una jeringa», declaró ante el Tribunal.

La Fiscalía francesa había solicitado quince meses de prisión, subrayando la alarma social generada por este tipo de contenidos, especialmente en un contexto en el que se investigaban decenas de denuncias por pinchazos durante eventos multitudinarios en Francia.

Además de la condena de prisión, el influencer deberá pagar una multa de 1.500 euros y se le ha prohibido poseer armas durante tres años. TikTok suspendió su cuenta el pasado 24 de junio, eliminando los vídeos que, según la Justicia, atentaban contra la dignidad y seguridad de las personas.