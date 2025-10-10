Suscribete a
El influencer francés Amine Mojito, condenado a un año de cárcel por fingir ataques con jeringuillas en plena calle

El joven, de 27 años, alcanzó viralidad en TikTok con una serie de vídeos titulados «El pinchador loco», donde se le veía disfrazado, acercándose a desconocidos para fingir que los inyectaba

El influencer francés Amine Mojito, condenado a un año de cárcel por fingir ataques con jeringuillas en plena calle cAPTURA DE iNSTAGRAM

Sergio Díaz Arcediano

El Tribunal de París ha condenado a un año de prisión al influencer francés Illan M., conocido en internet como Amine Mojito, por simular agresiones con jeringuillas a transeúntes y difundir las escenas en redes sociales. De la pena impuesta, seis meses en la cárcel ... y los otros seis quedará en libertad condicional con la obligación de portar una pulsera electrónica.

