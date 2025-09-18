Suscribete a
Disturbios en Francia en una jornada de huelga y protestas

La policía de París y de Marsella utiliza gas lacrimógeno para dispersar las manifestaciones no autorizadas que se habían iniciado temprano

Francia teme un jueves negro, parálisis de la nación y riesgos de vandalismo

La Policía francesa utiliza gases lacrimógenos en los enfrentamientos con los manifestantes en una protesta en Nantes | En vídeo: Enfrentamientos con la policía y gas lacrimógeno en la manifestación de Lyon
La Policía francesa utiliza gases lacrimógenos en los enfrentamientos con los manifestantes en una protesta en Nantes | En vídeo: Enfrentamientos con la policía y gas lacrimógeno en la manifestación de Lyon
Juan Pedro Quiñonero

Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

En su primer balance del medio día de la gran jornada de protestas y manifestaciones nacionales, convocadas por todos los sindicatos de Francia, Bruno Retailleau, ministro del interior saliente, y líder de Los Republicanos (LR, derecha tradicional), ha declarado: «Las acciones han ... sido menos intensas de lo previsto. El despliegue de las fuerzas del orden ha sido disuasivo».

