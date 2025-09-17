Suscribete a
ABC Premium
Última hora
El PSOE envía a Zapatero a Suiza para reunirse con Puigdemont tras el ultimátum de Junts

Lecornu, primer ministro francés, busca consensos políticos ante la amenaza de censura

La extrema derecha exige su ruptura con las «políticas catastróficas de Macron», mientras que la extrema izquierda rechaza negociar con el nuevo jefe de gobierno

La patronal francesa anuncia movilizaciones nacionales contra las subidas de impuestos

Lecornu se ha reunido con la mayoría de los grupos parlamentarios sin obtener ningún resultado significativo
Lecornu se ha reunido con la mayoría de los grupos parlamentarios sin obtener ningún resultado significativo Reuters
Juan Pedro Quiñonero

Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El 52% de los franceses estiman que Sébastien Lecornu, primer ministro, no podrá evitar un voto de censura, cuando llegue a formar gobierno, tras sus entrevistas con la gran mayoría de los partidos parlamentarios, intentando alcanzar «un consenso mínimo».

Lecornu recibió el lunes a ... todos los sindicatos de Francia. Con un resultado sencillamente nulo. Los sindicatos piden un cambio de ciento ochenta grados en la política económica y social.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app