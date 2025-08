Dimite por corrupción el primer ministro de Lituania

En un país como Lituania, clave en el flanco oriental de la OTAN, cualquier inestabilidad política es una grave preocupación en toda la Alianza. Por ese motivo, genera mucha inquietud en el cuartel general de la OTAN la dimisión que acaba de presentar el ... primer ministro lituano, Gintautas Paluckas, quien está siendo investigado por presuntos delitos financieros que involucran a sus empresas. «He tomado la decisión de renunciar al cargo de primer ministro», ha anunciado el socialdemócrata antes de entregar su solicitud oficial de renuncia al presidente Gitanas Nauseda. «A pesar de mi decisión de dejar mis funciones actuales, continuaré defendiendo mi honor y dignidad y estoy esperando las conclusiones de las investigaciones, que estoy seguro separarán los hechos de las insinuaciones», ha dicho.

Paluckas estaba siendo objeto de duras críticas debido a las crecientes acusaciones de dudosas relaciones comerciales, conflictos de intereses y amiguismo. Incluso de uno de los dos socios de coalición de su Gobierno de centroizquierda había pedido públicamente su dimisión. Paluckas ha negado cualquier conflicto de intereses y ha rechazado las acusaciones como ataques deliberados de opositores políticos, pero los casos iban creciendo en tamaño e identidad.

Los medios lituanos han informado este jueves sobre órdenes de registro por parte del servicio de investigación de delitos financieros de Lituania (FNTT) en las oficinas de Dankora. Esta es una empresa propiedad de la cuñada de Paluckas que, con la ayuda de fondos de la UE, compró baterías a Garnis, otra empresa que es propiedad en un 49% del propio Paluckas. El ya ex primer ministro insiste en no haber cometido errores fundamentales durante su mandato y justifica la decisión por su rechazo a convertir el Gobierno en «rehén de los escándalos alimentados». Además de abandonar el Ejecutivo de Lituania, que ocupaba desde noviembre de 2024, Paluckas también ha dimitido de la presidencia del Partido Socialdemócrata.

Paluckas no habría abandonado el cargo, seguramente, sin la presión ejercida por el presidente Gitanas Nauseda, en el cargo desde 2019 y que ha descrito la renuncia como la «decisión correcta». El jefe de Estado había aumentado la presión sobre el primer ministro y le había dado dos semanas de plazo para responder a las acusaciones o reconsiderar su permanencia en el cargo, tras lo cual Paluckas se había tomado unas vacaciones de 14 días para valorar con calma la situación.

Las nuevas revelaciones han demostrado al investigado que el rosario de titulares estaba lejos de finalizar desde que, el pasado mes de mayo, la prensa lituana revelara por primera vez que en la compañía Garnis, propiedad en parte de Paluckas, había un préstamo estatal subsidiado cuando él ya era jefe de Gobierno. También hay otros casos de presunta corrupción todavía bajo investigación.

Paluckas había sido condenado anteriormente por abuso de poder: fue multado mientras se desempeñaba como director de la administración municipal de la ciudad de Vilnius. Después de que los socialdemócratas ganasen las elecciones de octubre y formasen coalición con el partido populista Nemunas Dawn y el centroizquierdista Por Lituania, comenzaron a aparecer nuevos escándalos. El jefe de Por Lituania, el ex primer ministro Saulius Skvernelis, había amenazado con retirarse de la coalición si Paluckas se quedaba.

El socialdemócrata Juozas Olekas, uno de los sucesores con más posibilidades al frente del Gobierno lituano, dice estar satisfecho con el trabajo de los ministros de Educación, Raminta Popoviene, y de Defensa Nacional, Dovilé Sakaliene, a pesar de que sus oficinas se han visto afectadas también por juicios y escándalos recientemente. Sakaliene ha recibido severas críticas por haber destituido al jefe del Segundo Departamento de Servicios Operativos (AOTD), Gintautas Paluckas, por el que pasaban importantes contratos armamentísticos: «Yo habría actuado de manera diferente en esa situación en particular, lo he dicho, pero eso no significa que lo esté haciendo mal». También se mencionan como posibles sucesores los nombres de Inga Ruginiene y Mindaugas Sinkevicius, que han asumido temporalmente la dirección del partido.

El lunes a primera hora, el Gobierno lituano mantendrá una reunión todavía presidida por Paluckas donde adoptará la resolución de renuncia. Después entregará la carta de dimisión al jefe del Estado. Si este firma un decreto que así lo disponga, todo el Gobierno será destituido y el presidente podrá entonces nombrar un nuevo primer ministro interino hasta que se forme un nuevo Gobierno. El presídium del Partido Socialdemócrata discutirá la candidatura y presentará su decisión a Nauseda, que a su vez la presentará al Seimas, el Parlamento lituano. El organismo votará a más tardar una semana después de su presentación y será suficiente una mayoría simple. El nuevo jefe de Gobierno tendrá a partir de ahí un plazo de 15 días para formar su propio Gabinete.

El papel de los españoles en Lituania

España tiene actualmente tropas desplegadas en Lituania como parte de la misión de Policía Aérea Reforzada de la OTAN. El destacamento aéreo español, llamado «Vilkas», lobo en lituano, cuenta con 150 militares, entre pilotos, mecánicos, especialistas en armamento, logística, seguridad y otros servicios de apoyo, y con ocho cazas Eurofighter del Ala 11, con base en Morón de la Frontera y apostados en la base aérea de Siauliai, en Lituania. Este despliegue forma parte de la estrategia de disuasión de la OTAN en el flanco este, especialmente ante la amenaza de incursiones aéreas no identificadas cerca del espacio aliado.