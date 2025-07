Austria abre el debate sobre adherirse a la OTAN

El principio de neutralidad de Austria ha sido una piedra angular de su política exterior desde 1955 e implica no participar en alianzas militares, no permitir bases militares extranjeras en su territorio y no involucrarse en conflictos armados internacionales. Este estatus fue clave para recuperar ... su soberanía tras la Segunda Guerra Mundial y ha sido parte de su identidad nacional desde entonces. La ministra de Exteriores austriaca, Beate Meinl-Reisinger, acaba sin embargo de abrir institucionalmente el debate y ya no descarta la posibilidad de que el país se una a la OTAN en un futuro próximo.

Meinl-Reisinger cita la agresión de Vladímir Putin a Europa como la razón que lo justifica. «Está claro que la neutralidad por sí sola no nos protege. Lo que protege a Austria en el contexto de una situación de seguridad cada vez más incierta en el mundo y una Rusia cada vez más agresiva son las inversiones en nuestra propia capacidad de defensa, pero también en asociaciones», ha declarado en una entrevista con el periódico alemán 'Die Welt'. Se muestra «fundamentalmente muy abierta a llevar a cabo un debate público sobre el futuro de la política de seguridad y defensa de Austria», aunque reconoce que «actualmente no hay mayorías en el parlamento y entre la población para unirse a la OTAN». Insiste en que «el debate puede ser muy fructífero». Austria ya participa en la Política Común de Seguridad y Defensa de la UE, lo que de facto modifica su neutralidad desde 1995. En 2022, tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania, la adhesión a la OTAN fue objeto de debate público en Austria, pero el entonces canciller Kark Nehammer rechazó unirse al paquete de adhesión de Suecia y Finlandia. Ahora la amenaza vuelve a crecer. El primer ministro polaco, Donald Tusk, acaba de advertir a los países vecinos que deben prepararse para un posible «conflicto armado importante» con Rusia en 2027, durante un encuentro ciudadano en Pabianice, cerca de Lodz. Tusk se ha referido a una evaluación del nuevo comandante supremo de la OTAN, Alexus Grynkewich, con quien había hablado poco antes y que maneja el escenario en el que Rusia y China se habrán fortalecido en 2027 hasta el punto de adelantar una confrontación coordinada con la OTAN y los Estados Unidos. Noticia Relacionada Alemania dispara su presupuesto militar un 32,5% por la amenaza de Rusia Rosalía Sánchez Las prioridades del país germano son reforzar la seguridad exterior e interior e invertir en infraestructuras No es el caso «que quiera unirme a la OTAN con banderas ondeantes, pero no podemos sentarnos y decir que si no le hacemos nada a nadie, nadie nos hará daño. Eso sería demasiado ingenuo. El mundo ha cambiado», lamenta Meinl-Reisinger, dispuesta a hacer campaña en su propio país por la adhesión a la OTAN. «Me gustaría decir explícitamente que con la UE ya tenemos un socio que nos protege en caso de emergencia», se ha referido al artículo 42, apartado 7 de Tratado de Lisboa, que establece que, «en caso de un ataque armado en el territorio de un Estado miembro, los demás Estados miembros le deben toda la ayuda y asistencia que esté a su alcance, de conformidad con el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas». Pero en vista de la creciente red de acuerdos de defensa, Meinl-Reisinger considera «más seguro» ampliar las alianzas. De esta misma opinión es Emil Brix, director de la Academia Diplomática de Viena. Y Helmut Brandstätter, también del partido NEOS, ha criticado al Gobierno por «encubrir a Rusia» y por no tener una estrategia de seguridad clara. Los partidos políticos austriacos evitan sin embargo cuestionar el principio de neutralidad debido a su popularidad: cerca del 75% de los encuestados rechaza abandonarla, aunque sólo un tercio cree que la neutralidad garantiza realmente la seguridad nacional.

