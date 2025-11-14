Suscribete a
ABC Premium

¿Cuántas potencias extranjeras tienen un pie puesto en Siria?

Ha terminado la guerra civil pero cinco países tienen presencia militar bajo el nuevo régimen islamista

La Casa Blanca abre sus puertas al antiguo líder de Al Qaida en Siria

¿Tendrá que ser solo musulmana la fuerza que acompañe a Tony Blair en Gaza?

Entrada de la base militar siria de Hmeimim, arrendada por Rusia, en la provincia de Latakia, el 29 de diciembre de 2024
Entrada de la base militar siria de Hmeimim, arrendada por Rusia, en la provincia de Latakia, el 29 de diciembre de 2024 afp

Francisco de Andrés

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La visita a la Casa Blanca del presidente sirio Ahmed al Sharaa, inconcebible hace meses, demuestra que el islamismo ha descubierto una nueva vía para afirmarse en el poder: el de las relaciones públicas con todos, amigos y antiguos enemigos, para repartir favores ... y gozar de la sensación de que desde fuera no llegarán problemas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app