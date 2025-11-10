Suscribete a
La Casa Blanca abre sus puertas al antiguo líder de Al Qaeda en Siria

El hoy presidente sirio Ahmed Al Sharaa llega a Washington protegido por el Servicio Secreto en una visita que consuma su transformación de enemigo buscado a aliado político

El Supremo de EE.UU. pone en duda los poderes de Trump para imponer aranceles

El presidente estadounidense Donald Trump se reúne con el presidente sirio Ahmed al-Sharaa en Riad
David Alandete

Corresponsal en Washington

Este 10 de noviembre de 2025, Donald Trump recibe con todos los honores en la Casa Blanca a quien, hasta hace muy poco, figuraba entre los enemigos más buscados de Estados Unidos. Ahmed Hussein al-Sharaa, conocido por su nombre de guerra Abu Mohammad al ... Jolani, llegó a tener una recompensa de 10 millones de dólares por su captura y aparecía en todas las listas de terroristas internacionales, junto a los jefes del Estado Islámico y de Al Qaeda.

