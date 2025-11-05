Suscribete a
¿Tendrá que ser solo musulmana la fuerza que acompañe a Tony Blair en Gaza?

Israel ha vetado la presencia de fuerzas de Turquía y de Qatar por su proximidad a Hamás

La presencia turca en la futura fuerza internacional complica aún más la paz en Gaza

El ex primer ministro británico, Anthony Blair, en Egipto EP

Francisco de Andrés

La Administración Trump ha presentado al Consejo de Seguridad de la ONU su plan para la nueva fase de pacificación de la franja de Gaza, en la que desde hace dos semanas está vigente –con su más y sus menos– una tregua entre ... Israel y el movimiento radical palestino Hamás. Esta nueva etapa incluye la llegada a esa pequeña parcela de tierra, donde sobreviven dos millones de palestinos tras dos años de guerra, de un gobierno tecnócrata apoyado por una fuerza multinacional de «mantenimiento de la paz». Según informa 'The Times of Israel', si todo transcurre con normalidad el nuevo equipo provisional de gobierno de Gaza –donde durante 17 años gobernó en exclusiva Hamás– entrará en funciones en enero.

